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Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн" - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"
Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн" - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"
Заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" показало, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T12:49
2025-01-10T12:49
украина
эксклюзивы риа новости крым
рамштайн
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нато
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" показало, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и финансовую помощь киевскому режиму в 2025 году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Анпилогов, в частности, указал, что правительство Германии приостановило уже согласованный на уровне Министерства обороны пакет военной помощи на три миллиарда евро. Аналогичная позиция наблюдается в США. По бумагам администрация уходящего президента Джо Байдена предоставляет Киеву огромные вливания на миллиарды долларов. Однако эта военная помощь идет по линии так называемых "прямых президентских полномочий" и выделяется со складов из наличного распоряжения Пентагона, уточнил эксперт."В результате получается такой "список благих пожеланий", который спускается на военное ведомство, после чего генералы с ужасом смотрят на свои запасы и под различными предлогами просто останавливают эти поставки, переводя их в режим "завтра-завтра", но никак не сегодня и тем более не сейчас", - пояснил он.По мнению Анпилогова, Украину вряд ли переведут на самообеспечение, однако формат оказания помощи будет уже совсем другим. "Рамштайн", который изначально организовывался как формат оказания помощи киевскому режиму для достижения "победы над Россией на поле боя", уже неактуален, потому как ни о какой "победе" Украины уже и речи быть не может, подчеркнул аналитик.По его словам, об этом свидетельствует и позиция избранного президента США Дональда Трампа, и общий макроэкономический кризис в Евросоюзе, вследствие которого "позиция безраздельной, безразмерной помощи Украине находит все меньше поддержки у европейских избирателей и вызывает абсолютный негатив у большинства обывателей".Это учитывают политики, которые стараются если не напрямую ограничить эти поставки, то, по крайней мере, не заявлять о них публично и не давать никаких обещаний Киеву, как в плане военной, так и в плане макроэкономической помощи, подчеркнул Анпилогов.В четверг на немецкой авиабазе "Рамштайн" прошла 25-я по счету встреча контактной группы по обороне Украины с участием министров обороны нескольких стран НАТО, генерального секретаря НАТО, представителей Украины. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет помощи на 500 миллионов долларов. Он включает в себя ракеты для ПВО, боеприпасы, в том числе авиационные бомбы, и другое оборудование для поддержки F-16.Еще 680 миллионов евро планирует передать Германия.Не исключено, что встреча в таком формате может оказаться последней. Как указал глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, после прихода Трампа к власти в США, которые занимали лидирующую роль в группе, будет другая формула для поддержки Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеВвод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянсЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 – эксперт
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украина, рамштайн, поставки западного оружия украине, нато, сша, мнения, алексей анпилогов, новости сво
Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"

США и Европа посадят Украину на голодный паек – мнение

12:49 10.01.2025
 
© AP Photo Michael ProbstМинистр обороны Украины Рустем Умеров на авиабазе Рамштайн, Германия
Министр обороны Украины Рустем Умеров на авиабазе Рамштайн, Германия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo Michael Probst
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" показало, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и финансовую помощь киевскому режиму в 2025 году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"Совокупность военно-экономических и общественно-политических факторов в США и Европе, которые мы сейчас видим, крайне негативна для Украины, и это будет основополагающим моментом 2025 года. "Рамштайн" в таком виде, как мы его знали в 2022, 2023 и 2024 годах, уже в прошлом. Теперь Украина будет сидеть на голодном пайке и "по одежке протягивать военные ножки", - сказал специалист.
Анпилогов, в частности, указал, что правительство Германии приостановило уже согласованный на уровне Министерства обороны пакет военной помощи на три миллиарда евро. Аналогичная позиция наблюдается в США. По бумагам администрация уходящего президента Джо Байдена предоставляет Киеву огромные вливания на миллиарды долларов. Однако эта военная помощь идет по линии так называемых "прямых президентских полномочий" и выделяется со складов из наличного распоряжения Пентагона, уточнил эксперт.
"В результате получается такой "список благих пожеланий", который спускается на военное ведомство, после чего генералы с ужасом смотрят на свои запасы и под различными предлогами просто останавливают эти поставки, переводя их в режим "завтра-завтра", но никак не сегодня и тем более не сейчас", - пояснил он.
По мнению Анпилогова, Украину вряд ли переведут на самообеспечение, однако формат оказания помощи будет уже совсем другим. "Рамштайн", который изначально организовывался как формат оказания помощи киевскому режиму для достижения "победы над Россией на поле боя", уже неактуален, потому как ни о какой "победе" Украины уже и речи быть не может, подчеркнул аналитик.
"Да, у Киева будет ресурс, но принципиально ограниченный. Даже самые упертые оптимисты с украинской стороны считают, что его хватит на шесть-девять месяцев боевых действий в нынешнем формате, то есть такого "полу-наступления-полу-отступления". Но за пределами этой перспективы какой-то дополнительной помощи для Украины просто не просматривается", - считает эксперт.
По его словам, об этом свидетельствует и позиция избранного президента США Дональда Трампа, и общий макроэкономический кризис в Евросоюзе, вследствие которого "позиция безраздельной, безразмерной помощи Украине находит все меньше поддержки у европейских избирателей и вызывает абсолютный негатив у большинства обывателей".
Это учитывают политики, которые стараются если не напрямую ограничить эти поставки, то, по крайней мере, не заявлять о них публично и не давать никаких обещаний Киеву, как в плане военной, так и в плане макроэкономической помощи, подчеркнул Анпилогов.
В четверг на немецкой авиабазе "Рамштайн" прошла 25-я по счету встреча контактной группы по обороне Украины с участием министров обороны нескольких стран НАТО, генерального секретаря НАТО, представителей Украины. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет помощи на 500 миллионов долларов. Он включает в себя ракеты для ПВО, боеприпасы, в том числе авиационные бомбы, и другое оборудование для поддержки F-16.
Еще 680 миллионов евро планирует передать Германия.
Не исключено, что встреча в таком формате может оказаться последней. Как указал глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, после прихода Трампа к власти в США, которые занимали лидирующую роль в группе, будет другая формула для поддержки Украины.
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