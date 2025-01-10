https://crimea.ria.ru/20250110/novye-vybrosy-nefteproduktov-obnaruzhili-v-pyati-regionakh-kryma-1143234430.html

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма

В Крыму обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T14:36

2025-01-10T14:36

2025-01-10T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.С загрязнением побережья борются 500 человек и 100 единиц техники. Для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета.В пятницу единичные выбросы выявили в бухте Ласпи в Севастополе. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда. За сутки в регионе обследовали свыше 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное, очищены свыше 136 километров побережья. Собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском краеЭксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазутаКак ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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