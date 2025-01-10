Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
В Крыму от Керчи до Евпатории очистили от мазута 136 километров берега
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия разлива мазута в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 задействован в мониторинге ситуации с разливом мазута на побережье Крыма от Ялты до Керчи. Об этом сообщили в МЧС России.
"Вертолет Ми-8 МЧС России мониторил побережье Черного моря от Ялты до Керчи. В Крыму обследуют свыше 472 километров, за сутки - более 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное, очищены свыше 136 километров", - говорится в сообщении.
На побережье Крыма, по информации чрезвычайного ведомства, собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.
"В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Вывезены свыше 142 тонн загрязненного песка и грунта", - уточняют в МЧС России.
220 километров берега обследуют в Краснодарском крае. В пятницу выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы. Вывезены 147 628 тонн загрязненного песка и грунта.
Всего для ликвидации последствий ЧС задействованы 7 564 человека и 839 единиц техники.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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