Рейтинг@Mail.ru
Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/mazut-na-poberezhe-kryma-situatsiya-k-etomu-chasu-1143228471.html
Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
Вертолет Ми-8 задействован в мониторинге ситуации с разливом мазута на побережье Крыма от Ялты до Керчи. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T12:57
2025-01-10T12:57
крым
ялта
керчь
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости крыма
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143225871_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2095fe59f2fd77346f129377a09f8873.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 задействован в мониторинге ситуации с разливом мазута на побережье Крыма от Ялты до Керчи. Об этом сообщили в МЧС России.На побережье Крыма, по информации чрезвычайного ведомства, собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.220 километров берега обследуют в Краснодарском крае. В пятницу выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы. Вывезены 147 628 тонн загрязненного песка и грунта.Всего для ликвидации последствий ЧС задействованы 7 564 человека и 839 единиц техники.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе
крым
ялта
керчь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143225871_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_be021a0b49bb85c381356c8d55911a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, керчь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, черное море, авиация
Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу

В Крыму от Керчи до Евпатории очистили от мазута 136 километров берега

12:57 10.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия разлива мазута в Евпатории
Последствия разлива мазута в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 задействован в мониторинге ситуации с разливом мазута на побережье Крыма от Ялты до Керчи. Об этом сообщили в МЧС России.
"Вертолет Ми-8 МЧС России мониторил побережье Черного моря от Ялты до Керчи. В Крыму обследуют свыше 472 километров, за сутки - более 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное, очищены свыше 136 километров", - говорится в сообщении.
На побережье Крыма, по информации чрезвычайного ведомства, собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.
"В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Вывезены свыше 142 тонн загрязненного песка и грунта", - уточняют в МЧС России.
220 километров берега обследуют в Краснодарском крае. В пятницу выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы. Вывезены 147 628 тонн загрязненного песка и грунта.
Всего для ликвидации последствий ЧС задействованы 7 564 человека и 839 единиц техники.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мазут будут ловить в сети
Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня
Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе
 
КрымЯлтаКерчьРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЭкологияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости КрымаЧерное мореАвиация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО
14:05"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
13:54Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
13:4228 групповых ударов по Украине – что уничтожено
13:37Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет
13:20В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута
13:13Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля
12:57Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
12:49Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"
12:40Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае
12:29Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь
12:20В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов
12:20Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута
12:11Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
11:58В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS 0:43
11:49Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
11:34В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
11:11В Подмосковье задержаны поджигатели электричек
11:02Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
10:50700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
Лента новостейМолния