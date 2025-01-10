https://crimea.ria.ru/20250110/mazut-na-poberezhe-kryma-situatsiya-k-etomu-chasu-1143228471.html

Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу

Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу

Вертолет Ми-8 задействован в мониторинге ситуации с разливом мазута на побережье Крыма от Ялты до Керчи. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T12:57

2025-01-10T12:57

2025-01-10T12:57

крым

ялта

керчь

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

экология

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости крыма

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 задействован в мониторинге ситуации с разливом мазута на побережье Крыма от Ялты до Керчи. Об этом сообщили в МЧС России.На побережье Крыма, по информации чрезвычайного ведомства, собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.220 километров берега обследуют в Краснодарском крае. В пятницу выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы. Вывезены 147 628 тонн загрязненного песка и грунта.Всего для ликвидации последствий ЧС задействованы 7 564 человека и 839 единиц техники.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе

крым

ялта

керчь

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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