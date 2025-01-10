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Около 100 военных ВСУ сдались в плен России - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
Около 100 военных ВСУ сдались в плен России - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
Более 90 украинских военных сдались в плен российским подразделениям в зоне специальной военной операции за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T13:54
2025-01-10T13:54
россия
новости сво
пленные
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 90 украинских военных сдались в плен российским подразделениям в зоне специальной военной операции за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Неделей ранее в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более 60 украинских военнослужащих. Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила три атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядовНовости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы150 российских военных вернулись из украинского плена
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Около 100 военных ВСУ сдались в плен России

Минобороны: в плен за неделю сдались почти 100 украинских военнослужащих

13:54 10.01.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 90 украинских военных сдались в плен российским подразделениям в зоне специальной военной операции за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения 91 украинский военнослужащий сдался в плен", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Неделей ранее в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более 60 украинских военнослужащих. Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила три атаки ВСУ.
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