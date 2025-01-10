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Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
Около 100 военных ВСУ сдались в плен России - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
Более 90 украинских военных сдались в плен российским подразделениям в зоне специальной военной операции за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T13:54
2025-01-10T13:54
2025-01-10T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 90 украинских военных сдались в плен российским подразделениям в зоне специальной военной операции за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Неделей ранее в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более 60 украинских военнослужащих. Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила три атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядовНовости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы150 российских военных вернулись из украинского плена
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости сво, пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
Минобороны: в плен за неделю сдались почти 100 украинских военнослужащих