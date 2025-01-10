https://crimea.ria.ru/20250110/okolo-100-voennykh-vsu-sdalis-v-plen-rossii-1143230095.html

Около 100 военных ВСУ сдались в плен России

Около 100 военных ВСУ сдались в плен России - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Около 100 военных ВСУ сдались в плен России

Более 90 украинских военных сдались в плен российским подразделениям в зоне специальной военной операции за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T13:54

2025-01-10T13:54

2025-01-10T13:54

россия

новости сво

пленные

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 90 украинских военных сдались в плен российским подразделениям в зоне специальной военной операции за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.Неделей ранее в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более 60 украинских военнослужащих. Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила три атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядовНовости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы150 российских военных вернулись из украинского плена

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф