https://crimea.ria.ru/20241206/boeviki-vsu-massovo-sdayutsya-v-plen---tsifra-za-nedelyu-1142438208.html
Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более шестидесяти украинских военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T14:34
2024-12-06T14:34
2024-12-06T14:34
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
пленные
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141792971_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c39cea4af9004970c31c4c76f630f828.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более шестидесяти украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.1316 украинских боевиков, а также десятки единиц техники и вооружений противника за это же время уничтожены, сообщалось ранее. Российские средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 441 беспилотник самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и минометов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДЧтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядовСколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141792971_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_4b0273bb7438293576e7ae6fb1cc2d72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пленные, вооруженные силы россии, новости
Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
За неделю в плен сдался 61 украинский боевик – Минобороны