https://crimea.ria.ru/20241206/boeviki-vsu-massovo-sdayutsya-v-plen---tsifra-za-nedelyu-1142438208.html

Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю

Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю

За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более шестидесяти украинских военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T14:34

2024-12-06T14:34

2024-12-06T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более шестидесяти украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.1316 украинских боевиков, а также десятки единиц техники и вооружений противника за это же время уничтожены, сообщалось ранее. Российские средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 441 беспилотник самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и минометов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДЧтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядовСколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пленные, вооруженные силы россии, новости