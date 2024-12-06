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Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более шестидесяти украинских военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T14:34
2024-12-06T14:34
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
пленные
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более шестидесяти украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.1316 украинских боевиков, а также десятки единиц техники и вооружений противника за это же время уничтожены, сообщалось ранее. Российские средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 441 беспилотник самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и минометов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДЧтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядовСколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пленные, вооруженные силы россии, новости
Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю

За неделю в плен сдался 61 украинский боевик – Минобороны

14:34 06.12.2024
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались более шестидесяти украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий", - сказано в пятничной сводке российского оборонного ведомства.
1316 украинских боевиков, а также десятки единиц техники и вооружений противника за это же время уничтожены, сообщалось ранее. Российские средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 441 беспилотник самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и минометов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)ПленныеВооруженные силы РоссииНовости
 
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