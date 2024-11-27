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Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИД
Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИД - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИД
Россия готова передать Украине более 600 военнопленных, но Украина отказывается их забирать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T17:03
2024-11-27T17:03
2024-11-27T17:20
мария захарова
новости
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украина
обмен пленными
министерство иностранных дел рф (мид рф)
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Россия готова передать Украине более 600 военнопленных, но Украина отказывается их забирать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В МИД РФ конституируют отсутствие конструктивной позиции киевского режима в вопросах обмена военнопленными.Однако, по ее словам, "граждане Украины встали на дыбы, и потребовали объяснений". Только тогда "в целях имитации заинтересованности" украинский омбудсмен Дмитрий Любинец публично запросил соответствующий список, который российская сторона направила ему в кратчайший срок. Направили его и заместителю начальника Главного Управления разведки Минобороны Украины Дмитрию Усову как одному из руководителей координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.При этом она обратила внимание, что РФ отставляет за Украиной решение, кого из российских военнослужащих включать в обмен."Возвращение из плена каждого из наших ребят важно для нас. В отличие от киевского режима мы не делим наших по религиозному, национальному признаку, по принадлежности к воинским подразделениям", – подчеркнула Захарова.Украинскому же режиму нужны, по ее словам, иностранцы, потому на него давят западники, националисты, но им не нужны те, кто был мобилизован.2 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о политизации Киевом процесса обмена военнопленными и призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по этой теме.Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделюВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мария захарова, новости, россия, украина, обмен пленными, министерство иностранных дел рф (мид рф), пленные
Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИД
Россия готова передать Украине 630 военнопленных – МИД
17:03 27.11.2024 (обновлено: 17:20 27.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Россия готова передать Украине более 600 военнопленных, но Украина отказывается их забирать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД РФ конституируют отсутствие конструктивной позиции киевского режима в вопросах обмена военнопленными.
"На брифинге 2 ноября мы уже озвучивали фактические данные, что в этом году Минобороны РФ направило предложение Украине о передаче в рамках обмена 935 украинских военнопленных. При этом киевский режим отказался забирать более 600 своих военнослужащих без каких-либо причин", – заявила Мария Захарова.
Однако, по ее словам, "граждане Украины встали на дыбы, и потребовали объяснений". Только тогда "в целях имитации заинтересованности" украинский омбудсмен Дмитрий Любинец публично запросил соответствующий список, который российская сторона направила ему в кратчайший срок. Направили его и заместителю начальника Главного Управления разведки Минобороны Украины Дмитрию Усову как одному из руководителей координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Актуальный список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях", – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом она обратила внимание, что РФ отставляет за Украиной решение, кого из российских военнослужащих включать в обмен.
"Возвращение из плена каждого из наших ребят важно для нас. В отличие от киевского режима мы не делим наших по религиозному, национальному признаку, по принадлежности к воинским подразделениям", – подчеркнула Захарова.
Украинскому же режиму нужны, по ее словам, иностранцы, потому на него давят западники, националисты, но им не нужны те, кто был мобилизован.
"Однако киевский режим не нацелен на конструктивный диалог в принципе. Мы же готовы уже сейчас произвести обмен", – подытожила Мария Захарова.
2 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила
о политизации Киевом процесса обмена военнопленными и призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по этой теме.
Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными
с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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