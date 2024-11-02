https://crimea.ria.ru/20241102/moskalkova-prizvala-kiev-k-konstruktivnomu-dialogu-po-obmenu-plennymi-1141575089.html
Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными
Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о политизации Киевом процесса обмена военнопленными и призвала Украину вернуться к... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T18:40
2024-11-02T18:40
2024-11-02T18:40
новости
татьяна москалькова
пленные
обмен пленными
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о политизации Киевом процесса обмена военнопленными и призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по этой теме. Об этом российский омбудсмен написала в своем Telegram -канале.По ее словам, российская сторона неоднократно обращалась по активизации российско-украинского обмена пленными, но в виду политизации вопроса украинской стороной, процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно."Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких. Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными", - заявила Москалькова.Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279, сообщила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, татьяна москалькова, пленные, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво
Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными
Киев политизирует процесс обмена военнопленными - Москалькова