https://crimea.ria.ru/20241102/moskalkova-prizvala-kiev-k-konstruktivnomu-dialogu-po-obmenu-plennymi-1141575089.html

Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными

Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о политизации Киевом процесса обмена военнопленными и призвала Украину вернуться к... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T18:40

2024-11-02T18:40

2024-11-02T18:40

новости

татьяна москалькова

пленные

обмен пленными

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о политизации Киевом процесса обмена военнопленными и призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по этой теме. Об этом российский омбудсмен написала в своем Telegram -канале.По ее словам, российская сторона неоднократно обращалась по активизации российско-украинского обмена пленными, но в виду политизации вопроса украинской стороной, процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно."Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких. Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными", - заявила Москалькова.Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279, сообщила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, татьяна москалькова, пленные, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво