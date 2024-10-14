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Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники

Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники

Больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Об РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T08:08

2024-10-14T08:08

2024-10-14T08:08

татьяна москалькова

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.В адрес уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца направлено письмо, в котором российская сторона просить сообщить число жителей Курской области, которые были вывезены силой. Уже есть договоренность о встрече с Лубинцом, в ходе которой тема вывезенных ВСУ курян, в том числе детей, о судьбе которых ничего не известно, будет поднята в первую очередь, заверила она.По данным МЧС, в безопасные регионы эвакуированы 112 337 жителей Курской области. В пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории РФ временный приют нашли 12 328 курян, из них детей - 3685. Больше 100 тысяч человек приютили родственники и знакомые. Ранее на пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Татьяна Москалькова рассказывала, что боевики вооруженных сил Украины вывезли часть мирных жителей Курской области за пределы России, судьба этих людей пока неизвестна.Кроме того, по ее словам, украинские боевики шантажируют родственников попавших в плен российских военнослужащих, требуя от них выйти на акции протеста против власти РФ. Также имеют место требования военных ВСУ к родственникам пленных российских солдат передать им денежные выкупы в обмен на освобождение их родных.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФВ Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиковВыплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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