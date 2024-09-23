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ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – Москалькова
ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – Москалькова - РИА Новости Крым, 23.09.2024
ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – Москалькова
Боевики вооруженных сил Украины вывезли часть мирных жителей Курской области за пределы России, судьба этих людей пока неизвестна. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:40
2024-09-23T12:40
2024-09-23T14:13
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
татьяна москалькова
всу (вооруженные силы украины)
пленные
россия
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины вывезли часть мирных жителей Курской области за пределы России, судьба этих людей пока неизвестна. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Москалькова сообщила, что уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека уже направлено обращение с просьбой предоставить информацию с перечнем российских граждан, оказавшихся на временно оккупированной территории.Она добавила, что аппарат российского омбудсмена каждый день получает огромное количество обращений, связанных с преступлениями нацистского режима. Так, с 5 августа этого года поступило 1 118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области.Кроме того, по словам Москальковой, украинские боевики шантажируют родственников попавших в плен российских военнослужащих, требуя от них выйти на акции протеста против власти РФ. Также имеют место требования военных ВСУ к родственникам пленных российских солдат передать им денежные выкупы в обмен на освобождение их родных.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.За все время боевых действий на Курском направлении, по данным Минобороны РФ, Киев потерял более 16 тысяч военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за сутки19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиковНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, татьяна москалькова, всу (вооруженные силы украины), пленные, россия, украина, новости сво
ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – Москалькова
Москалькова заявила о вывозе боевиками ВСУ части жителей Курской области за пределы России
12:40 23.09.2024 (обновлено: 14:13 23.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины вывезли часть мирных жителей Курской области за пределы России, судьба этих людей пока неизвестна. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Люди ищут своих родных, без вести пропавших. Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица без их согласия… Их родственникам не сообщено, где они находятся. Контактов у них с родными и близкими ни по телефонам, ни по каким-то другим каналам нет. Мы безумно беспокоимся за их с судьбу", - сказала омбудсмен.
Москалькова сообщила, что уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека уже направлено обращение с просьбой предоставить информацию с перечнем российских граждан, оказавшихся на временно оккупированной территории.
Она добавила, что аппарат российского омбудсмена каждый день получает огромное количество обращений, связанных с преступлениями нацистского режима. Так, с 5 августа этого года поступило 1 118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области.
Кроме того, по словам Москальковой, украинские боевики шантажируют родственников попавших в плен российских военнослужащих, требуя от них выйти на акции протеста против власти РФ. Также имеют место требования военных ВСУ к родственникам пленных российских солдат передать им денежные выкупы в обмен на освобождение их родных.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной
после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.
За все время боевых действий на Курском направлении, по данным Минобороны РФ, Киев потерял более 16 тысяч военнослужащих.
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