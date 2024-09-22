https://crimea.ria.ru/20240922/19-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-za-sutki-poteryali-pochti-1800-boevikov-1140523203.html

19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиков

19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 22.09.2024

19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиков

Российские военные за сутки отразили 19 контратак ВСУ, которые потеряли порядка 1790 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T12:45

2024-09-22T12:45

2024-09-22T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 19 контратак ВСУ, которые потеряли порядка 1790 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили 11 контратак штурмовых групп. Потери украинских формирований составили до 445 военнослужащих. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.Пять контратак отражены подразделениями группировки войск "Запад", которые улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и военную технику, в том числе три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов.Еще три контратаки успешно отразили подразделения группировки войск "Восток" и улучшили положение по переднему краю. Киев потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.До 160 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне действия подразделений группировки войск "Север". Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения "Южной"группировки войск и ликвидировали до 560 украинских военнослужащих. Также поражена военная техника, среди которой 155-мм самоходная артиллерийская установка "Archer" шведского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США и 152-мм гаубица "Мста-Б". Уничтожены два склада боеприпасов.60 военнослужащих, три автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б" Киев потерял благодаря действиям подразделений группировки войск "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границуБоевики создают концлагеря в Курской области – МИД РоссииКиев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков

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