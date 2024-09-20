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Киев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков

Киев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Киев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков

Российская армия за неделю успешно отразила 107 контратак вооруженных сил Украины, которые лишились порядка 16 810 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T15:24

2024-09-20T15:24

2024-09-20T15:30

новости сво

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российская армия за неделю успешно отразила 107 контратак вооруженных сил Украины, которые лишились порядка 16 810 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял свыше 3745 военнослужащих", - говорится в сообщении.Среди уничтоженной военной техники 10 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 40 орудий полевой артиллерии, из них 19 единиц 155 мм гаубиц и самоходных артиллерийских установок, переданных ВСУ западными странами. Поражены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами.14 контратак отразили подразделения "Южной" группировки войск и освободили населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики.Украина потеряла свыше 4855 боевиков, а также военную технику, в том числе танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 полевых складов боеприпасов.Еще 58 контратак отразили подразделения группировки войск "Центр" и улучшили положение по переднему краю. Потери украинских формирований составили до 3610 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США.11 контратак успешно отражены подразделениями группировки войск "Восток", которые заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 735 военнослужащих и вооружение.До 355 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр". Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Успеновка и Борки", - уточняют в Минобороны РФ.По информации военного ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3510 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники 18 танков, из них один танк Leopard производства ФРГ, две реактивные системы залпового огня, в том числе MLRS производства США и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской областиБоевики создают концлагеря в Курской области – МИД РоссииСитуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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