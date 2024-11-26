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Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон
Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон
Во вторник официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T22:03
2024-11-26T22:06
пентагон
новости
сша
ракеты atacms
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об этом пишет РИА Новости.Райдер уточнил, что в настоящее время атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это "необходимостью самообороны". В тот же день Пентагон и госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.Во вторник в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ дважды за последние три дня наносили удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS в Курской области.Так, 23 ноября противник пятью ракетами нанес удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты ATACMS были уничтожены средствами ПВО, а две – достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция и пострадали военнослужащие.Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты, одна достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения.Минобороны РФ готовит ответ на удары киевского режима американскими ракетами ATACMS.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиПисториус сравнил объемы производства оружия в России и ЕвросоюзеУказ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – Песков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пентагон, новости, сша, ракеты atacms, украина, россия, поставки западного оружия украине
Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон

Разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России официально подтвердили в Пентагоне

22:03 26.11.2024 (обновлено: 22:06 26.11.2024)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны", – сказал он журналистам во время брифинга.

Райдер уточнил, что в настоящее время атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это "необходимостью самообороны". В тот же день Пентагон и госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.
Во вторник в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ дважды за последние три дня наносили удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS в Курской области.
Так, 23 ноября противник пятью ракетами нанес удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты ATACMS были уничтожены средствами ПВО, а две – достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция и пострадали военнослужащие.
Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты, одна достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения.
Минобороны РФ готовит ответ на удары киевского режима американскими ракетами ATACMS.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".
По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.
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ПентагонНовостиСШАРакеты ATACMSУкраинаРоссияПоставки западного оружия Украине
 
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