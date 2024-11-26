Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон
Разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России официально подтвердили в Пентагоне
22:03 26.11.2024 (обновлено: 22:06 26.11.2024)
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны", – сказал он журналистам во время брифинга.
Райдер уточнил, что в настоящее время атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это "необходимостью самообороны". В тот же день Пентагон и госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.
Во вторник в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ дважды за последние три дня наносили удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS в Курской области.
Так, 23 ноября противник пятью ракетами нанес удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты ATACMS были уничтожены средствами ПВО, а две – достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция и пострадали военнослужащие.
Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты, одна достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения.
Минобороны РФ готовит ответ на удары киевского режима американскими ракетами ATACMS.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".
По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.
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