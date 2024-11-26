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Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МО - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МО
Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МО - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МО
Министерство обороны России готовит ответ на удары киевского режима американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T16:43
2024-11-26T16:44
министерство обороны рф
новости
ракеты atacms
вооруженные силы россии
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России готовит ответ на удары киевского режима американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области. Об этом говорится в заявлении ведомства.Во вторник российское военное ведомство сообщило, что ВСУ дважды за последние три дня наносили удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS в Курской области.Так, 23 ноября противник пятью ракетами нанес удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты ATACMS были уничтожены средствами ПВО, а две – достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция и пострадали военнослужащие.Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты, одна достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиПисториус сравнил объемы производства оружия в России и ЕвросоюзеУказ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – Песков
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство обороны рф, новости, ракеты atacms, вооруженные силы россии, коллективный запад
Россия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МО

Минобороны России заявило о подготовке ответа на удары ракетами ATACMS по Курской области

16:43 26.11.2024 (обновлено: 16:44 26.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФРакетные войска стратегического назначения России
Ракетные войска стратегического назначения России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России готовит ответ на удары киевского режима американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Министерство обороны РФ контролирует обстановку, ответные действия готовятся", – отметили в Минобороны.

Во вторник российское военное ведомство сообщило, что ВСУ дважды за последние три дня наносили удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS в Курской области.
Так, 23 ноября противник пятью ракетами нанес удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты ATACMS были уничтожены средствами ПВО, а две – достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция и пострадали военнослужащие.
Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты, одна достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".
По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.
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Министерство обороны РФНовостиРакеты ATACMSВооруженные силы РоссииКоллективный Запад
 
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