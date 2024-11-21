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Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T21:23
2024-11-21T21:23
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
политика
нато
новости
россия
брянская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России.Атаки на военные объекты двух областей19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет. По словам главы государства, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возгорание, которое возникло на складе боеприпасов в Брянской области от падения обломков ракет ATACMS, ликвидировано.В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север"."В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", - сказал президент.По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.Испытание новейшей ракетной системыВооруженные силы РФ в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута.При этом он подчеркнул, что, выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны.Ответ России на эскалацию конфликтаПрезидент Росси также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий Россия ответит решительно и зеркально. Он рекомендовал серьезно задуматься об этом правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), политика, нато, новости, россия, брянская область, курская область
Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары

Путин выступил со срочным обращением по ответу России на удары дальнобойными ракетами

21:23 21.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России.

Атаки на военные объекты двух областей

19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской.
Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет. По словам главы государства, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возгорание, которое возникло на складе боеприпасов в Брянской области от падения обломков ракет ATACMS, ликвидировано.
В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север".
"В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", - сказал президент.
По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

Испытание новейшей ракетной системы

Вооруженные силы РФ в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута.
При этом он подчеркнул, что, выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны.

Ответ России на эскалацию конфликта

Президент Росси также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий Россия ответит решительно и зеркально. Он рекомендовал серьезно задуматься об этом правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.
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Ракетная система средней дальности "Орешник"Владимир Путин (политик)ПолитикаНАТОНовостиРоссияБрянская областьКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
21:23Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
21:41Картаполов: заявление Путина - предостережение Западу
21:23Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
21:04Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
20:39Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
20:29Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
20:27Путин рассказал об атаках дальнобойными ракетами на две области России
20:18Путин: РФ испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности
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