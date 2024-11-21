https://crimea.ria.ru/20241121/putin-vystupil-s-obrascheniem-po-otvetu-rossii-na-dalnoboynye-udary-1142046119.html

Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары

Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары

Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T21:23

2024-11-21T21:23

2024-11-21T21:23

ракетная система средней дальности "орешник"

владимир путин (политик)

политика

нато

новости

россия

брянская область

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136283682_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_2e7babc08b77c158be41fe55a774a53c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России.Атаки на военные объекты двух областей19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет. По словам главы государства, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возгорание, которое возникло на складе боеприпасов в Брянской области от падения обломков ракет ATACMS, ликвидировано.В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север"."В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", - сказал президент.По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.Испытание новейшей ракетной системыВооруженные силы РФ в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута.При этом он подчеркнул, что, выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны.Ответ России на эскалацию конфликтаПрезидент Росси также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий Россия ответит решительно и зеркально. Он рекомендовал серьезно задуматься об этом правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241121/rossiya-gotova-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy--putin-1142045916.html

россия

брянская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), политика, нато, новости, россия, брянская область, курская область