https://crimea.ria.ru/20241121/putin-vystupil-s-obrascheniem-po-otvetu-rossii-na-dalnoboynye-udary-1142046119.html
Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T21:23
2024-11-21T21:23
2024-11-21T21:23
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
политика
нато
новости
россия
брянская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России.Атаки на военные объекты двух областей19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет. По словам главы государства, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возгорание, которое возникло на складе боеприпасов в Брянской области от падения обломков ракет ATACMS, ликвидировано.В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север"."В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", - сказал президент.По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.Испытание новейшей ракетной системыВооруженные силы РФ в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута.При этом он подчеркнул, что, выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны.Ответ России на эскалацию конфликтаПрезидент Росси также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий Россия ответит решительно и зеркально. Он рекомендовал серьезно задуматься об этом правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), политика, нато, новости, россия, брянская область, курская область
Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
Путин выступил со срочным обращением по ответу России на удары дальнобойными ракетами
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу ситуации в зоне спецоперации и ударов дальнобойными ракетами вглубь России.
Атаки на военные объекты двух областей
19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS
объекты в Брянской области и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской.
Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет. По словам главы государства, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возгорание, которое возникло на складе боеприпасов в Брянской области от падения обломков ракет ATACMS, ликвидировано.
В Курской области, отметил президент, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север".
"В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", - сказал президент.
По его словам, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.
Испытание новейшей ракетной системы
Вооруженные силы РФ в боевых условиях испытали
новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута.
При этом он подчеркнул, что, выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать
мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны.
Ответ России на эскалацию конфликта
Президент Росси также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий Россия ответит решительно и зеркально
. Он рекомендовал серьезно задуматься об этом правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.
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