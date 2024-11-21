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Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T20:29
2024-11-21T20:35
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, политика, новости, нато, коллективный запад
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин

Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — заявление Путина

20:29 21.11.2024 (обновлено: 20:35 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин, выступая с заявлением.
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