https://crimea.ria.ru/20241121/v-sluchae-eskalatsii-rossiya-otvetit-reshitelno-i-zerkalno--putin--1142044794.html
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T20:29
2024-11-21T20:29
2024-11-21T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, политика, новости, нато, коллективный запад
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — заявление Путина
20:29 21.11.2024 (обновлено: 20:35 21.11.2024)