Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин

"В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин, выступая с заявлением.