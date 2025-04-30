https://crimea.ria.ru/20250430/krymskiy-most-seychas---posle-zakrytiya-dvizheniya-vyrosli-bolshie-ocheredi--1146118019.html

Крымский мост сейчас - после закрытия движения выросли большие очереди

Крымский мост сейчас - после закрытия движения выросли большие очереди - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Крымский мост сейчас - после закрытия движения выросли большие очереди

Крымский мост сейчас закрыт для движения автомобилей, в очереди с обеих сторон стоят более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T15:18

2025-04-30T15:18

2025-04-30T15:18

крым

крымский мост

новости крыма

ситуация на дорогах крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас закрыт для движения автомобилей, в очереди с обеих сторон стоят более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на Крымский мост начала формироваться в среду утром, однако к обеду очередь рассосалась и проезд был свободен. Позже движение по транспортному переходу перекрыли, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может попытаться атаковать объект. Мост периодически закрывают в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановокНа Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – Аксенов

крым

крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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