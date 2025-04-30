https://crimea.ria.ru/20250430/kogda-v-sevastopole-zakonchitsya-otopitelnyy-sezon-1146114901.html

Когда в Севастополе закончится отопительный сезон

Когда в Севастополе закончится отопительный сезон - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Когда в Севастополе закончится отопительный сезон

В Севастополе отопительный сезон будет завершен 5 мая. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T15:04

2025-04-30T15:04

2025-04-30T14:57

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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе отопительный сезон будет завершен 5 мая. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он пояснил, что, согласно действующему законодательству в сфере ЖКХ, отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха больше +8 градусов.Сразу по завершению этого отопительного сезона коммунальщики приступят к подготовке к следующему, добавил Развожаев.В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля. В Керчи плановое отключение батарей в домах горожан произошло в ночь с 21 на 22 апреля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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