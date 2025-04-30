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Когда в Севастополе закончится отопительный сезон
Когда в Севастополе закончится отопительный сезон - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Когда в Севастополе закончится отопительный сезон
В Севастополе отопительный сезон будет завершен 5 мая. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T15:04
2025-04-30T15:04
2025-04-30T14:57
севастополь
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе отопительный сезон будет завершен 5 мая. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он пояснил, что, согласно действующему законодательству в сфере ЖКХ, отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха больше +8 градусов.Сразу по завершению этого отопительного сезона коммунальщики приступят к подготовке к следующему, добавил Развожаев.В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля. В Керчи плановое отключение батарей в домах горожан произошло в ночь с 21 на 22 апреля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Когда в Севастополе закончится отопительный сезон
В Севастополе 5 мая начнут отключать котельные