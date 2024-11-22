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Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник" - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"
Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник" - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"
Ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения, но не являются ядерным оружием. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T20:06
2024-11-22T20:36
рвсн
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
новости
оружие
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения, но не являются ядерным оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. При этом по факту "Орешник" не является стратегическим оружием и средством массового поражения, уточнил он. Путин также подчеркнул, что средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует. Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин &gt;&gt;Президент добавил, что в сегодняшних условиях, когда Россия сталкивается с новыми возрастающими угрозами и вызовами, "работа над такими системами вооружений имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны".Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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рвсн, ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), новости, оружие, политика, россия
Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"

Ракеты "Орешник" по своей мощи сопоставимы со стратегическим оружием – Путин

20:06 22.11.2024 (обновлено: 20:36 22.11.2024)
 
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения, но не являются ядерным оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу, с оружием стратегического назначения", - сказал глава государства.
При этом по факту "Орешник" не является стратегическим оружием и средством массового поражения, уточнил он. Путин также подчеркнул, что средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.
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"Система "Орешник" - это не модернизация старых еще советских систем. Понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система… создана на базе современных, новейших разработок", - сказал он.
Президент добавил, что в сегодняшних условиях, когда Россия сталкивается с новыми возрастающими угрозами и вызовами, "работа над такими системами вооружений имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны".
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>
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