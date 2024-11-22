Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"
Ракеты "Орешник" по своей мощи сопоставимы со стратегическим оружием – Путин
20:06 22.11.2024 (обновлено: 20:36 22.11.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения, но не являются ядерным оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу, с оружием стратегического назначения", - сказал глава государства.
При этом по факту "Орешник" не является стратегическим оружием и средством массового поражения, уточнил он. Путин также подчеркнул, что средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.
"Система "Орешник" - это не модернизация старых еще советских систем. Понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система… создана на базе современных, новейших разработок", - сказал он.
Президент добавил, что в сегодняшних условиях, когда Россия сталкивается с новыми возрастающими угрозами и вызовами, "работа над такими системами вооружений имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны".
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
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