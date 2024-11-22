https://crimea.ria.ru/20241122/sopostavimo-s-yadernym-putin-rasskazal-o-raketakh-oreshnik-1142073424.html

Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"

Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник" - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"

Ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения, но не являются ядерным оружием. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T20:06

2024-11-22T20:06

2024-11-22T20:36

рвсн

ракетная система средней дальности "орешник"

владимир путин (политик)

новости

оружие

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения, но не являются ядерным оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. При этом по факту "Орешник" не является стратегическим оружием и средством массового поражения, уточнил он. Путин также подчеркнул, что средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует. Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин >>Президент добавил, что в сегодняшних условиях, когда Россия сталкивается с новыми возрастающими угрозами и вызовами, "работа над такими системами вооружений имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны".Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

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россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рвсн, ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), новости, оружие, политика, россия