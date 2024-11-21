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База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России
База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России - РИА Новости Крым, 21.11.2024
База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России
Открытие базы ПРО США в Польше ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, она давно вошла в число приоритетных целей для российских войск. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T11:14
2024-11-21T11:14
2024-11-21T11:40
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Открытие базы ПРО США в Польше ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, она давно вошла в число приоритетных целей для российских войск. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Это очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников, он ведет к подрыву стратегической стабильности, нарастанию стратегических рисков, и как следствие – к повышению общего уровня ядерной опасности, отметила она.Объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил сдерживания, добавила дипломат.На прошлой неделе стало известно, что в польском поселке Редзиково в 165 километрах от границы с Россией официально открыта американская база противоракетной обороны, где уже начали установку системы ПРО Aegis Ashore.Aegis Ashore способна как отражать ракетные удары, так и наносить их в радиусе 2500 километров. Чем ее появление в Польше чревато для России и как противостоять новой угрозе, РИА Новости Крым рассказал военный эксперт Александр Хроленко.В начале 2024 года бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский заявил о поставке в страну ракет дальнего действия JASSM. По его словам, это обсуждалось в ходе визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эсминец ВМС США вошел в Черное мореЗеленский просит у США дальнобойные "Томагавки"Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, сша, про, польша
База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России
База ПРО США в Польше находится в списке приоритетных целей для поражения ВС России
11:14 21.11.2024 (обновлено: 11:40 21.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Открытие базы ПРО США в Польше ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, она давно вошла в число приоритетных целей для российских войск. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Это очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников, он ведет к подрыву стратегической стабильности, нарастанию стратегических рисков, и как следствие – к повышению общего уровня ядерной опасности, отметила она.
Объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил сдерживания, добавила дипломат.
"С учетом характера и уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", – подчеркнула Захарова.
На прошлой неделе стало известно, что в польском поселке Редзиково в 165 километрах от границы с Россией официально открыта американская база противоракетной обороны, где уже начали установку системы ПРО Aegis Ashore.
Aegis Ashore
способна как отражать ракетные удары, так и наносить их в радиусе 2500 километров. Чем ее появление в Польше чревато для России и как противостоять новой угрозе, РИА Новости Крым
рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
В начале 2024 года бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский заявил о поставке в страну ракет дальнего действия JASSM
. По его словам, это обсуждалось в ходе визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтон.
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