https://crimea.ria.ru/20241121/baza-pro-ssha-v-polshe-voshla-v-chislo-tseley-dlya-porazheniya-voyskami-rossii-1142022832.html

База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России

База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России - РИА Новости Крым, 21.11.2024

База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России

Открытие базы ПРО США в Польше ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, она давно вошла в число приоритетных целей для российских войск. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T11:14

2024-11-21T11:14

2024-11-21T11:40

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

сша

про

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137733214_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_78b4e5ea8bd3db95f77bfce21d9652cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Открытие базы ПРО США в Польше ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, она давно вошла в число приоритетных целей для российских войск. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Это очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников, он ведет к подрыву стратегической стабильности, нарастанию стратегических рисков, и как следствие – к повышению общего уровня ядерной опасности, отметила она.Объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил сдерживания, добавила дипломат.На прошлой неделе стало известно, что в польском поселке Редзиково в 165 километрах от границы с Россией официально открыта американская база противоракетной обороны, где уже начали установку системы ПРО Aegis Ashore.Aegis Ashore способна как отражать ракетные удары, так и наносить их в радиусе 2500 километров. Чем ее появление в Польше чревато для России и как противостоять новой угрозе, РИА Новости Крым рассказал военный эксперт Александр Хроленко.В начале 2024 года бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский заявил о поставке в страну ракет дальнего действия JASSM. По его словам, это обсуждалось в ходе визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эсминец ВМС США вошел в Черное мореЗеленский просит у США дальнобойные "Томагавки"Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами

россия

сша

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, сша, про, польша