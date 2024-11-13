https://crimea.ria.ru/20241113/novaya-baza-nato-v-polshe-chem-osnaschena-i-kak-rossiya-otvetit-na-ugrozu-1141831425.html

Новая база НАТО в Польше: чем оснащена и как Россия ответит на угрозу

Новая база НАТО в Польше: чем оснащена и как Россия ответит на угрозу - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Новая база НАТО в Польше: чем оснащена и как Россия ответит на угрозу

Американская система противоракетной обороны Aegis Ashore способна как отражать ракетные удары, так и наносить их в радиусе 2500 километров. Чем ее появление в... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T18:23

2024-11-13T18:23

2024-11-13T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Американская система противоракетной обороны Aegis Ashore способна как отражать ракетные удары, так и наносить их в радиусе 2500 километров. Чем ее появление в Польше чревато для России и как противостоять новой угрозе, РИА Новости Крым рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее стало известно, что в польском поселке Редзиково официально открыта американская база противоракетной обороны (ПРО), где уже начали установку системы ПРО Aegis Ashore."Это будет вторая база ВМС Соединенных Штатов на территории Восточной Европы, первая открыта ранее близ румынской коммуны Девеселу, которая находится в 650 километрах от Крыма. А вот эта польская база находится примерно в 170 километрах от Калининградской области, ближе к побережью Балтийского моря", - заметил эксперт.Какие объекты включает система AegisВ нее входит несколько радаров, размещенных на территории разных стран Европы, две базы – в Румынии и в Польше и несколько боевых кораблей на юге Испании. Все это объединено единым руководящим центром, который находится на американской авиабазе в немецком городе Рамштайн.Ракетный эсминец Arleigh Burke может нести на борту до 90 крылатых "Томагавков", и у них могут быть разные головные части, включая ядерную боеголовку мощностью до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте."Если корабль может нести строго определенный объем груза, то сухопутный объект такого же типа не имеет ограничений. И не случайно ведь не армия США ведает вот этими объектами и в Румынии, и в Польше, а именно Военно-Морские силы, основное ракетное оружие которых как раз "Томагавки", - делает вывод Александр Хроленко.Как ПВО система Aegis очень несовершеннаСначала западные политики говорили, что эти базы нужны для защиты от ракет Ирана, теперь декларируется, что они должны защитить Европу от России. При этом в качестве системы ПВО комплекс Aegis Ashore очень несовершенен, уверяет Александр Хроленко."Я наблюдаю испытания этой системы с 2010 года в разных регионах планеты: в Атлантике, в Тихом океане. Где бы ни проводились испытания, все они заканчивались неудачей", - говорит эксперт.О неудачных испытаниях это системы ПРО заявляли и другие эксперты. Однако, несмотря на это, в развертывание системы вкладываются огромные деньги. Это говорит о том, что базы планируют использовать для других целей, делает вывод Хроленко."Если предположить, что значительный арсенал "Томагавков" будет переброшен и в Девеселу, и в польское Редзиково, то американцы могут в определенной ситуации применить эти крылатые ракеты по России. Мы знаем, что радиус боевых ракет в 2500 километров охватывает территорию центральной России до Уральских гор", - заметил Хроленко.Как противостоять угрозеРоссия изначально возражала против размещения подобных баз в Европе, поскольку это противоречит давним договоренностям о неразмещении иностранных войск в странах бывшего Варшавского договора. И с появлением еще одной такой базы, естественно, среди приоритетных целей Генерального штаба Вооруженных сил России "наверняка сегодня появилась еще одна", сказал Хроленко.Кроме того, вся территория Польши полностью простреливается "Искандерами" из Калининградской области."Россия всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему. И мы видим по развитию событий, начиная со времен шведского короля Карла XII, Наполеона и Гитлера до нынешнего прокси-Зеленского, что Россия не зря постоянно готовится к будущим войнам", - заключил Хроленко.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, открытие в Польше базы противоракетной обороны (ПРО) США - это попытка сдержать военный потенциал России.В начале 2024 года бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский заявил о поставке в страну ракет дальнего действия JASSM. По его словам, это обсуждалось в ходе визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эсминец ВМС США вошел в Черное мореЗеленский просит у США дальнобойные "Томагавки"Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами

https://crimea.ria.ru/20241031/kreml-prokommentiroval-zapros-zelenskogo-na-amerikanskie-tomagavki-1141502650.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, александр хроленко, мнения, польша, россия, безопасность, сша, нато, дмитрий песков