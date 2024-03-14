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Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу

Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу

Заявлениями о поставках в Польшу ракет JASSM, которые способны поражать цели на территории России, США пытаются повысить уровень угрозы для нашей страны. При... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T13:50

2024-03-14T13:50

2024-03-14T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заявлениями о поставках в Польшу ракет JASSM, которые способны поражать цели на территории России, США пытаются повысить уровень угрозы для нашей страны. При этом они забывают, что существенная часть крылатых и тактических ракет противника успешно уничтожается российской системой ПВО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Борис Рожин.Бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский накануне в интервью изданию Gazeta.pl заявил, что США поставят Польше ракеты, способные поражать цели на территории России или Белоруссии. По его словам, эта договоренность обсуждалась в ходе визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтоне. И уточнил, что речь идет о ракетах JASSM.Эксперт напомнил, что на Украину уже поставляли ракеты ATACMS с дальностью полета 160 километров."США полностью поддерживают поставки крылатых ракет из стран НАТО. Соответственно, они пытаются всячески повысить угрозу для нашей страны", - отметил военный эксперт. И добавил, что поставляемые США ракеты, по сути, рассчитаны под будущие поставки самолетов F-16.В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.В свою очередь политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров выразил мнение, что осуществлять боевые вылеты на обещанных Киеву истребителях F-16 будут преимущественно европейские летчики из-за отсутствия возможности подготовить достаточное количество украинских пилотов.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым предположил, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны СШАКрымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью КиселевуВ США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16

https://crimea.ria.ru/20240311/oboronka-rossii-stanet-liderom-v-mire-po-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1135569712.html

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