Зачем США заговорили о поставках ракет JASSM в Польшу
США анонсируют поставки ракет JASSM Польше в целях усиления угроз для России - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заявлениями о поставках в Польшу ракет JASSM, которые способны поражать цели на территории России, США пытаются повысить уровень угрозы для нашей страны. При этом они забывают, что существенная часть крылатых и тактических ракет противника успешно уничтожается российской системой ПВО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Борис Рожин.
Бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский накануне в интервью изданию Gazeta.pl заявил, что США поставят Польше ракеты, способные поражать цели на территории России или Белоруссии. По его словам, эта договоренность обсуждалась в ходе визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтоне. И уточнил, что речь идет о ракетах JASSM.
"США продолжают идти по эскалационной лестнице, они продолжают поставки дальнобойных вооружений на Украину, в Польшу и в ряд других стан, или же анонсируют эти поставки. Мы готовы к этому, существенная часть крылатых и тактических ракет противника сбивается нашей ПВО. Ситуацию на поле боя это (поставки крылатых американских ракет – ред.) не изменит", - сказал Рожин.
Эксперт напомнил, что на Украину уже поставляли ракеты ATACMS с дальностью полета 160 километров.
"США полностью поддерживают поставки крылатых ракет из стран НАТО. Соответственно, они пытаются всячески повысить угрозу для нашей страны", - отметил военный эксперт. И добавил, что поставляемые США ракеты, по сути, рассчитаны под будущие поставки самолетов F-16.
В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.
В свою очередь политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров выразил мнение, что осуществлять боевые вылеты на обещанных Киеву истребителях F-16 будут преимущественно европейские летчики из-за отсутствия возможности подготовить достаточное количество украинских пилотов.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым предположил, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.
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