https://crimea.ria.ru/20231206/v-kakom-sluchae-peredannye-ukraine-f-16-mogut-stat-problemoy---mnenie-1133329966.html

В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение

В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение

Современный воздушный бой – дистанционный. Здесь, как и в других аспектах современной войны, побеждают технологии. По сути F-16 – это всего лишь платформа,... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T07:40

2023-12-06T07:40

2023-12-06T07:40

новости сво

эксклюзивы риа новости крым

мнения

алексей живов

бельгия

украина

поставки западного оружия украине

самолеты f-16

в мире

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130925614_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_b2c2d05b0635d99e7ceb2c0a1c08b4ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Современный воздушный бой – дистанционный. Здесь, как и в других аспектах современной войны, побеждают технологии. По сути F-16 – это всего лишь платформа, носитель, а реальную угрозу могут представлять лишь установленные на него боеприпасы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов.Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году. По этой причине снабженные старыми ракетами самолеты F-16, которые Европа уже начала поставлять киевскому режиму, не дадут Украине шансов заполучить господство в воздухе."Насколько знаю, первые F-16 уже были переданы Киеву в разобранном виде и были завезены на территорию Украины еще в начале осени. План по передаче самолетов F-16 существует, их будут и в 2024-м, и в 2025 году передавать", - уточнил военкор.Однако, по словам Живова, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника. Нет ничего такого в вооружении врага, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные, добавил эксперт.Ранее бельгийский портал Modern Diplomacy сообщал, что поставка Киеву американских многоцелевых истребителей F-16 не поможет Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, дефицитом профессиональных пилотов и высокой плотности российской ПВО.По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Украина не сможет получить господства в воздухе из-за быстротечной и слабой подготовки пилотов.Читайте также на РИА Новости:Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – экспертРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуВыпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году

бельгия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, мнения, алексей живов, бельгия, украина, поставки западного оружия украине, самолеты f-16, в мире, безопасность, оружие