В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение
Истребители F-16 со старыми ракетами не представляют угрозы для ВС России - эксперт
© РИА Новости Крымпоставки F-16
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Современный воздушный бой – дистанционный. Здесь, как и в других аспектах современной войны, побеждают технологии. По сути F-16 – это всего лишь платформа, носитель, а реальную угрозу могут представлять лишь установленные на него боеприпасы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов.
Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.
"F-16 – это хороший истребитель, четвертого поколения, самый массовый. Но современные средства поражения очень сильно зависят от боеприпасов, которые используются. И тут дело не в том F-16 или МиГ-29, а в том, какой в этом самолете радар, насколько далеко он может "смотреть", определять цели и наводиться, и какого качества на нем установлены ракеты. Если современные, которые способны бить на дистанцию 150-200 километров, тогда они будут представлять угрозу, а если старые – то нет", - сказал Живов. И добавил, что о самом главном "западные кураторы Киева как раз и умолчали".
По этой причине снабженные старыми ракетами самолеты F-16, которые Европа уже начала поставлять киевскому режиму, не дадут Украине шансов заполучить господство в воздухе.
"Насколько знаю, первые F-16 уже были переданы Киеву в разобранном виде и были завезены на территорию Украины еще в начале осени. План по передаче самолетов F-16 существует, их будут и в 2024-м, и в 2025 году передавать", - уточнил военкор.
Однако, по словам Живова, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника. Нет ничего такого в вооружении врага, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные, добавил эксперт.
Ранее бельгийский портал Modern Diplomacy сообщал, что поставка Киеву американских многоцелевых истребителей F-16 не поможет Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, дефицитом профессиональных пилотов и высокой плотности российской ПВО.
По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Украина не сможет получить господства в воздухе из-за быстротечной и слабой подготовки пилотов.
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