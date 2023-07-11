https://crimea.ria.ru/20230711/zayavlennye-makronom-rakety-scalp-ukraina-uzhe-primenyala--ekspert-1129989955.html
Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
Российская армия уже сбивала французские ракеты дальнего действия Scalp, заявил корреспонденту РИА Новости Крым военный волонтер и политолог Алексей Живов. Они... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T19:59
2023-07-11T19:59
2023-07-11T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Российская армия уже сбивала французские ракеты дальнего действия Scalp, заявил корреспонденту РИА Новости Крым военный волонтер и политолог Алексей Живов. Они давно находятся на территории Украины и были использованы для нанесения ударов.Эти французские ракеты – точная копия британских Storm Shadow, они произведены на общей базе, пояснил эксперт."В Донецке публиковали осколки ракеты, где совершенно четко считывалось, что это ракета Scalp французского производства", - уточнил Алексей Живов.Поставки ракет такого типа – это прямое вмешательство в конфликт стран НАТО, поскольку Украина без натовских технологий не способна наводить на цели как французские Scalp, так и британские Storm Shadow.К поставкам такого существенного пакета вооружений, который анонсировали Франция и Германия перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, следует относиться серьезно, считает Живов."ЗРК Patriot – это хорошая система ПВО, хотя и не самая лучшая в мире. Наша все-таки лучше, - убежден Алексей Живов. - Радиус поражения ЗРК Patriot – около ста километров, может быть, и больше. Это система среднего и дальнего радиуса действия, которая призвана сбивать баллистические и крылатые маневрирующие ракеты типа "Калибр", Х-101, Х-55 и другие. И, естественно, самолеты и вертолеты".Эксперт прогнозирует, что новые системы ПВО Patriot могут быть использованы на Запорожском направлении, где Россия на данный момент имеет подавляющее преимущество в авиации."Они могут перебросить туда ЗРК Patriot и накрыть куполом наступающие украинские войска. Поскольку у нас там ощутимое преимущество в авиации, они, видимо, рассчитывают таким образом защититься", - резюмировал он.11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке ракет дальнего действия Киеву, а Германия анонсировала отправку двух установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1 A5, а также больших партий боеприпасов и разного рода комплектующих, для ВСУ.Что касается БМП "Marder" (в переводе с немецкого "Куница") – это обычные боевые машины пехоты, которые, по словам Алексея Живова, "мы успешно уничтожаем в большом количестве". По конструкции они ничем не отличаются от американских Bradley.Опыт поражения немецких легкобронированных танков Leopard в войсках тоже уже довольно значительный, о чем говорит, в частности, существенное снижение стоимости акций их производителя с момента поставок на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут кассетные боеприпасы УкраинеЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowРоссийская ПВО сбила два штурмовика ВСУ и перехватила 4 ракеты Storm
https://crimea.ria.ru/20230711/frg-peredaet-kievu-partiyu-oruzhiya-v-spiske-tanki-leopard-i-zrk-patriot-1129978781.html
https://crimea.ria.ru/20230711/v-kremle-otsenili-reshenie-frantsii-peredat-ukraine-dalnoboynye-rakety--1129977845.html
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Ирина Камышева
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
россия, украина, германия, франция, поставки западного оружия украине, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, мнения, алексей живов
Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
Французские ракеты Scalp уже применялись Киевом в зоне спецоперации - эксперт Живов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Российская армия уже сбивала французские ракеты дальнего действия Scalp, заявил корреспонденту РИА Новости Крым
военный волонтер и политолог Алексей Живов. Они давно находятся на территории Украины и были использованы для нанесения ударов.
"Все вооружения, которые сейчас анонсированы, уже находятся либо на территории Украины, либо на территории Польши. С самого начала конфликта такие вооружения завозятся намного раньше их публичной легализации. Ракеты Scalp для нас не новые, как минимум одна или две ракеты, которые мы сбивали и которые попадали по нашим объектам, это были Scalp", - сказал он.
Эти французские ракеты – точная копия британских Storm Shadow, они произведены на общей базе, пояснил эксперт.
"В Донецке публиковали осколки ракеты, где совершенно четко считывалось, что это ракета Scalp французского производства", - уточнил Алексей Живов.
Поставки ракет такого типа – это прямое вмешательство в конфликт стран НАТО, поскольку Украина без натовских технологий не способна наводить на цели как французские Scalp, так и британские Storm Shadow.
"Украинцы не способны самостоятельно, без помощи офицеров НАТО, обслуживать эти ракеты. Они не могут ее наводить, потому что она летает по натовским спутникам. Соответственно, здесь прямое участие стран НАТО в вооруженном конфликте на Украине", - акцентировал эксперт.
К поставкам такого существенного пакета вооружений, который анонсировали Франция и Германия перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, следует относиться серьезно, считает Живов.
"ЗРК Patriot – это хорошая система ПВО, хотя и не самая лучшая в мире. Наша все-таки лучше, - убежден Алексей Живов. - Радиус поражения ЗРК Patriot – около ста километров, может быть, и больше. Это система среднего и дальнего радиуса действия, которая призвана сбивать баллистические и крылатые маневрирующие ракеты типа "Калибр", Х-101, Х-55 и другие. И, естественно, самолеты и вертолеты".
Эксперт прогнозирует, что новые системы ПВО Patriot могут быть использованы на Запорожском направлении, где Россия на данный момент имеет подавляющее преимущество в авиации.
"Они могут перебросить туда ЗРК Patriot и накрыть куполом наступающие украинские войска. Поскольку у нас там ощутимое преимущество в авиации, они, видимо, рассчитывают таким образом защититься", - резюмировал он.
11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил
о поставке ракет дальнего действия Киеву, а Германия анонсировала
отправку двух установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1 A5, а также больших партий боеприпасов и разного рода комплектующих, для ВСУ.
Что касается БМП "Marder" (в переводе с немецкого "Куница") – это обычные боевые машины пехоты, которые, по словам Алексея Живова, "мы успешно уничтожаем в большом количестве". По конструкции они ничем не отличаются от американских Bradley.
Опыт поражения немецких легкобронированных танков Leopard
в войсках тоже уже довольно значительный, о чем говорит, в частности, существенное снижение стоимости акций их производителя с момента поставок на Украину.
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