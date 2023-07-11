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Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт

Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт

Российская армия уже сбивала французские ракеты дальнего действия Scalp, заявил корреспонденту РИА Новости Крым военный волонтер и политолог Алексей Живов. Они... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T19:59

2023-07-11T19:59

2023-07-11T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Российская армия уже сбивала французские ракеты дальнего действия Scalp, заявил корреспонденту РИА Новости Крым военный волонтер и политолог Алексей Живов. Они давно находятся на территории Украины и были использованы для нанесения ударов.Эти французские ракеты – точная копия британских Storm Shadow, они произведены на общей базе, пояснил эксперт."В Донецке публиковали осколки ракеты, где совершенно четко считывалось, что это ракета Scalp французского производства", - уточнил Алексей Живов.Поставки ракет такого типа – это прямое вмешательство в конфликт стран НАТО, поскольку Украина без натовских технологий не способна наводить на цели как французские Scalp, так и британские Storm Shadow.К поставкам такого существенного пакета вооружений, который анонсировали Франция и Германия перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, следует относиться серьезно, считает Живов."ЗРК Patriot – это хорошая система ПВО, хотя и не самая лучшая в мире. Наша все-таки лучше, - убежден Алексей Живов. - Радиус поражения ЗРК Patriot – около ста километров, может быть, и больше. Это система среднего и дальнего радиуса действия, которая призвана сбивать баллистические и крылатые маневрирующие ракеты типа "Калибр", Х-101, Х-55 и другие. И, естественно, самолеты и вертолеты".Эксперт прогнозирует, что новые системы ПВО Patriot могут быть использованы на Запорожском направлении, где Россия на данный момент имеет подавляющее преимущество в авиации."Они могут перебросить туда ЗРК Patriot и накрыть куполом наступающие украинские войска. Поскольку у нас там ощутимое преимущество в авиации, они, видимо, рассчитывают таким образом защититься", - резюмировал он.11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке ракет дальнего действия Киеву, а Германия анонсировала отправку двух установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1 A5, а также больших партий боеприпасов и разного рода комплектующих, для ВСУ.Что касается БМП "Marder" (в переводе с немецкого "Куница") – это обычные боевые машины пехоты, которые, по словам Алексея Живова, "мы успешно уничтожаем в большом количестве". По конструкции они ничем не отличаются от американских Bradley.Опыт поражения немецких легкобронированных танков Leopard в войсках тоже уже довольно значительный, о чем говорит, в частности, существенное снижение стоимости акций их производителя с момента поставок на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут кассетные боеприпасы УкраинеЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowРоссийская ПВО сбила два штурмовика ВСУ и перехватила 4 ракеты Storm

https://crimea.ria.ru/20230711/frg-peredaet-kievu-partiyu-oruzhiya-v-spiske-tanki-leopard-i-zrk-patriot-1129978781.html

https://crimea.ria.ru/20230711/v-kremle-otsenili-reshenie-frantsii-peredat-ukraine-dalnoboynye-rakety--1129977845.html

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

россия, украина, германия, франция, поставки западного оружия украине, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, мнения, алексей живов