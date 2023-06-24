https://crimea.ria.ru/20230624/za-chongar-otvetili-vks-rossii-unichtozhili-sklad-s-raketami-storm-shadow-1129600885.html

За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 24.06.2023

За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

В городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сводке... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T15:02

2023-06-24T15:02

2023-06-24T15:13

воздушно-космический силы (вкс)

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123431430_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47641877fb518372607d04bed1f07161.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сводке Минобороны.Также сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр".Ранее в Минобороны сообщали, что противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении. В ведомстве также призвали образумиться бойцов штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Тем из них, которые покинут колонну Пригожина и свяжутся с военным ведомством, обещали безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сво, новости