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За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 24.06.2023
За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
В городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сводке... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T15:02
2023-06-24T15:13
воздушно-космический силы (вкс)
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сводке Минобороны.Также сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр".Ранее в Минобороны сообщали, что противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении. В ведомстве также призвали образумиться бойцов штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Тем из них, которые покинут колонну Пригожина и свяжутся с военным ведомством, обещали безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сво, новости
За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

В ответ на удар по Чонгарскому мосту уничтожен склад с ракетами Storm Shadow - Минобороны

15:02 24.06.2023 (обновлено: 15:13 24.06.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сводке Минобороны.

"23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow, - говорится в сообщении ведомства.

Также сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр".
Ранее в Минобороны сообщали, что противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении. В ведомстве также призвали образумиться бойцов штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Тем из них, которые покинут колонну Пригожина и свяжутся с военным ведомством, обещали безопасность.
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Воздушно-космический силы (ВКС)Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеСВОНовости
 
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