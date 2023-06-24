https://crimea.ria.ru/20230624/za-chongar-otvetili-vks-rossii-unichtozhili-sklad-s-raketami-storm-shadow-1129600885.html
За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 24.06.2023
За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
В городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сводке... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T15:02
2023-06-24T15:02
2023-06-24T15:13
воздушно-космический силы (вкс)
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сводке Минобороны.Также сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр".Ранее в Минобороны сообщали, что противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении. В ведомстве также призвали образумиться бойцов штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Тем из них, которые покинут колонну Пригожина и свяжутся с военным ведомством, обещали безопасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сво, новости
За Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
В ответ на удар по Чонгарскому мосту уничтожен склад с ракетами Storm Shadow - Минобороны
15:02 24.06.2023 (обновлено: 15:13 24.06.2023)