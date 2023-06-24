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В Москве и области введен режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Москве и области введен режим контртеррористической операции
В Москве и области введен режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Москве и области введен режим контртеррористической операции
В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции с целью пресечения возможных террористических актов. Об этом сообщает Национальный... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T09:28
2023-06-24T09:28
чвк "вагнер"
москва
московская область
национальный антитеррористический комитет (нак).
безопасность
новости
евгений пригожин
контртеррористическая операция (кто)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции с целью пресечения возможных террористических актов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет."В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", – сказано в сообщении информационного центра НАК.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе том числе введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Различные меры безопасности введены еще в нескольких регионах страны.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часуМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
https://crimea.ria.ru/20230522/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
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чвк "вагнер", москва, московская область, национальный антитеррористический комитет (нак)., безопасность, новости, евгений пригожин, контртеррористическая операция (кто)
В Москве и области введен режим контртеррористической операции

НАК: В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции

09:28 24.06.2023
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции с целью пресечения возможных террористических актов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", – сказано в сообщении информационного центра НАК.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе том числе введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.
Различные меры безопасности введены еще в нескольких регионах страны.
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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ЧВК "Вагнер"МоскваМосковская областьНациональный антитеррористический комитет (НАК).БезопасностьНовостиЕвгений ПригожинКонтртеррористическая операция (КТО)
 
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