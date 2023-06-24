https://crimea.ria.ru/20230624/v-moskve-i-oblasti-vveden-rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-1129594751.html

В Москве и области введен режим контртеррористической операции

В Москве и области введен режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 24.06.2023

В Москве и области введен режим контртеррористической операции

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции с целью пресечения возможных террористических актов. Об этом сообщает Национальный... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T09:28

2023-06-24T09:28

2023-06-24T09:28

чвк "вагнер"

москва

московская область

национальный антитеррористический комитет (нак).

безопасность

новости

евгений пригожин

контртеррористическая операция (кто)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции с целью пресечения возможных террористических актов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет."В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", – сказано в сообщении информационного центра НАК.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе том числе введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Различные меры безопасности введены еще в нескольких регионах страны.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часуМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

https://crimea.ria.ru/20230522/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

москва

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чвк "вагнер", москва, московская область, национальный антитеррористический комитет (нак)., безопасность, новости, евгений пригожин, контртеррористическая операция (кто)