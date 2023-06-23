https://crimea.ria.ru/20230623/minoborony-nazvalo-provokatsiey-soobscheniya-ob-udarakh-po-lageryam-vagnera-1129592959.html

Минобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"

Минобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера" - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Минобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"

Информация, которая распространяется в социальных сетях от имени главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы ударе по тыловому лагерю не соответствует... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T23:42

2023-06-23T23:42

2023-06-23T23:45

министерство обороны рф

сво

чвк "вагнер"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Информация, которая распространяется в социальных сетях от имени главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы ударе по тыловому лагерю не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.По данным Минобороны, Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Так, за прошедшие сутки подразделения ВСУ предприняли активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск отбиты четыре атаки противника.Также Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, чвк "вагнер", новости