Минобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"
В Минобороны опровергли и назвали провокацией сообщение об ударе по лагерям ЧВК "Вагнер"
23:42 23.06.2023 (обновлено: 23:45 23.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Информация, которая распространяется в социальных сетях от имени главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы ударе по тыловому лагерю не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Все распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Так, за прошедшие сутки подразделения ВСУ предприняли активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск отбиты четыре атаки противника.
Также Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.