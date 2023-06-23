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Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T14:41
2023-06-23T14:48
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, накануне Воздушно-космическими силами России был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. В результате удара назначенный объект поражен, цель достигнута, заявили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМинус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техникиВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Минобороны: российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

14:41 23.06.2023 (обновлено: 14:48 23.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Как сообщалось, накануне Воздушно-космическими силами России был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. В результате удара назначенный объект поражен, цель достигнута, заявили в Минобороны.
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Министерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
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