https://crimea.ria.ru/20230623/moschnyy-udar-nanesen-po-mestam-khraneniya-raketnogo-vooruzheniya-vsu-1129585342.html

Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T14:41

2023-06-23T14:41

2023-06-23T14:48

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам хранения ракет украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, накануне Воздушно-космическими силами России был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. В результате удара назначенный объект поражен, цель достигнута, заявили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМинус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техникиВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости