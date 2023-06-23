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Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине
Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине
Группировка сил "Днепр" разбила позиции противника в Херсонской области, также выведены из строя 37 украинских боевиков и военная техника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T10:29
2023-06-23T10:55
новости
армия и флот
сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
каховка
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Группировка сил "Днепр" разбила позиции противника в Херсонской области, также выведены из строя 37 украинских боевиков и военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, соединения группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожили позиции одного из подразделений украинских боевиков. За сутки противник потерял на этом направлении девять человек, шесть из которых – безвозвратные потери.Кроме того, на Херсонском направлении подбиты две вражеские САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом и три 120 мм минометных расчета.На этом направлении 11 военнослужащих ВСУ уничтожены, семеро – ранены.Накануне сообщалось, что группировка войск "Днепр" разгромила пункты дислокации ВСУ в Херсонской области, уничтожены 45 украинских боевиков и военная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВОСемь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВОПлюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
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херсонская область
каховка
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новости, армия и флот, сво, группировка войск "днепр", херсонская область, каховка, новая каховка
Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине

Группировка войск "Днепр" ударила по позициям ВСУ в Херсонской области

10:29 23.06.2023 (обновлено: 10:55 23.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Группировка сил "Днепр" разбила позиции противника в Херсонской области, также выведены из строя 37 украинских боевиков и военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, соединения группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожили позиции одного из подразделений украинских боевиков. За сутки противник потерял на этом направлении девять человек, шесть из которых – безвозвратные потери.
Кроме того, на Херсонском направлении подбиты две вражеские САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом и три 120 мм минометных расчета.
На этом направлении 11 военнослужащих ВСУ уничтожены, семеро – ранены.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четыре получили ранения различной степени тяжести", - уточнили в экстренных службах.

Накануне сообщалось, что группировка войск "Днепр" разгромила пункты дислокации ВСУ в Херсонской области, уничтожены 45 украинских боевиков и военная техника.
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Вчера, 12:28
Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления
 
НовостиАрмия и флотСВОГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьКаховкаНовая Каховка
 
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