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Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине
Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине
Группировка сил "Днепр" разбила позиции противника в Херсонской области, также выведены из строя 37 украинских боевиков и военная техника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T10:29
2023-06-23T10:29
2023-06-23T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Группировка сил "Днепр" разбила позиции противника в Херсонской области, также выведены из строя 37 украинских боевиков и военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, соединения группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожили позиции одного из подразделений украинских боевиков. За сутки противник потерял на этом направлении девять человек, шесть из которых – безвозвратные потери.Кроме того, на Херсонском направлении подбиты две вражеские САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом и три 120 мм минометных расчета.На этом направлении 11 военнослужащих ВСУ уничтожены, семеро – ранены.Накануне сообщалось, что группировка войск "Днепр" разгромила пункты дислокации ВСУ в Херсонской области, уничтожены 45 украинских боевиков и военная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВОСемь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВОПлюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
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новости, армия и флот, сво, группировка войск "днепр", херсонская область, каховка, новая каховка
Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине
Группировка войск "Днепр" ударила по позициям ВСУ в Херсонской области
10:29 23.06.2023 (обновлено: 10:55 23.06.2023)