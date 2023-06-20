https://crimea.ria.ru/20230620/sem-snaryadov-himars-i-13-bespilotnikov-sbity-rossiyskoy-pvo-1129512343.html
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T16:02
2023-06-20T16:02
2023-06-20T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Кременная и Золотаревка Луганской Народной Республики, Старомлыновка и Орлинское Донецкой Народной Республики, а также возле четырех сел Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка, 1126 боевых машин РСЗО и другие виды техники и вооружения.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасамиРоссийские военные отразили 14 атак ВСУ за суткиУкраинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
https://crimea.ria.ru/20230620/rossiyskie-voennye-unichtozhili-vosem-skladov-vsu-s-boepripasami-1129511426.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, himars
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 13 беспилотников и семь снарядов HIMARS