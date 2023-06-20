Рейтинг@Mail.ru
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/sem-snaryadov-himars-i-13-bespilotnikov-sbity-rossiyskoy-pvo-1129512343.html
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T16:02
2023-06-20T15:50
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
украина
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126396866_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_475a83cf32b5ca3e5e99e3c5e7ff6342.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Кременная и Золотаревка Луганской Народной Республики, Старомлыновка и Орлинское Донецкой Народной Республики, а также возле четырех сел Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка, 1126 боевых машин РСЗО и другие виды техники и вооружения.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасамиРоссийские военные отразили 14 атак ВСУ за суткиУкраинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
https://crimea.ria.ru/20230620/rossiyskie-voennye-unichtozhili-vosem-skladov-vsu-s-boepripasami-1129511426.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126396866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b98a982c9c1a93f7f3bec28a6ff55d31.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, himars
Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 13 беспилотников и семь снарядов HIMARS

16:02 20.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Кременная и Золотаревка Луганской Народной Республики, Старомлыновка и Орлинское Донецкой Народной Республики, а также возле четырех сел Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10222 танка, 1126 боевых машин РСЗО и другие виды техники и вооружения.
Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами
Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
15:27
Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами
 
Министерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиУкраинаHIMARS
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:58Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
16:44Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
16:29Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
16:02Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
15:50Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы
15:48Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов
15:27Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами
15:19SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым
15:18Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
15:05Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС
14:53Землетрясение произошло в Черном море
14:45В Феодосии легковушка слетела в кювет и врезалась в дерево
14:30Киев "дерусифицировал" еще две улицы
14:14Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей
14:11В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского
13:54В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги
13:45Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
13:30Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине
13:10Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
12:50ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
Лента новостейМолния