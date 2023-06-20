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Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами
Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами
Российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T15:27
2023-06-20T15:27
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, разгромлены склады 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артбригады возле Северска Донецкой Народной Республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад около Запорожья и сел Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, уничтожены места хранения боеприпасов 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах Очакова Николаевской области и Тягинки Херсонской области.Всего в течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.Ранее бойцы российской группировки войск "Днепр" уничтожили больше двадцати украинских боевиков на Херсонском направлении, а также склад с боеприпасами и две гаубицы - М-777 и МСТА-Б.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направленияхТри беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской областиКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
https://crimea.ria.ru/20230620/rossiyskie-voennye-otrazili-14-atak-vsu-za-sutki-1129510812.html
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, запорожская область
Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ

15:27 20.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В частности, разгромлены склады 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артбригады возле Северска Донецкой Народной Республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад около Запорожья и сел Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, уничтожены места хранения боеприпасов 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах Очакова Николаевской области и Тягинки Херсонской области.
Всего в течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
Ранее бойцы российской группировки войск "Днепр" уничтожили больше двадцати украинских боевиков на Херсонском направлении, а также склад с боеприпасами и две гаубицы - М-777 и МСТА-Б.
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Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
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