https://crimea.ria.ru/20230620/rossiyskie-voennye-unichtozhili-vosem-skladov-vsu-s-boepripasami-1129511426.html

Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами

Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами

Российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T15:27

2023-06-20T15:27

2023-06-20T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские подразделения за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, разгромлены склады 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артбригады возле Северска Донецкой Народной Республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад около Запорожья и сел Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, уничтожены места хранения боеприпасов 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах Очакова Николаевской области и Тягинки Херсонской области.Всего в течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.Ранее бойцы российской группировки войск "Днепр" уничтожили больше двадцати украинских боевиков на Херсонском направлении, а также склад с боеприпасами и две гаубицы - М-777 и МСТА-Б.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направленияхТри беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской областиКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели

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новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, запорожская область