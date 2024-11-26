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Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии
Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии
Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T14:03
2024-11-26T14:04
крым
ялта
владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
электросети
феодосия
коктебель
сакский район
новофедоровка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Как уточнили городские власти, в Ялте без электричества остались жилой комплекс "Спартак", а также 10-й микрорайон (улицы Мицко, Григорьева, Тимирязева и другие).Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Вернуть свет в дома ялтинцев планируется в течение трех часов.Кроме того, в Феодосийском городском округе во вторник обесточены жители Коктебеля, Щебетовки и Наниково. В Сакском районе без света Новофедоровка. Здесь также работают аварийные бригады. Восстановить подачу электричества рассчитывают в течение трех часов.Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Всего в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, электросети, феодосия, коктебель, сакский район, новофедоровка, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии

В Ялте из-за аварии на сетях без света остались 3300 человек

14:03 26.11.2024 (обновлено: 14:04 26.11.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"Обесточены 16 трансформаторных подстанций, 1489 точек поставок – 3377 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили городские власти, в Ялте без электричества остались жилой комплекс "Спартак", а также 10-й микрорайон (улицы Мицко, Григорьева, Тимирязева и другие).
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Вернуть свет в дома ялтинцев планируется в течение трех часов.
Кроме того, в Феодосийском городском округе во вторник обесточены жители Коктебеля, Щебетовки и Наниково. В Сакском районе без света Новофедоровка. Здесь также работают аварийные бригады. Восстановить подачу электричества рассчитывают в течение трех часов.
Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
Всего в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.
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