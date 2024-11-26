https://crimea.ria.ru/20241126/bolee-3000-yaltintsev-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1142141354.html

Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии

Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии

Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T14:03

2024-11-26T14:03

2024-11-26T14:04

крым

ялта

владимир воронкин

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

электросети

феодосия

коктебель

сакский район

новофедоровка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134252521_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_2b95e4007fbd28c52c576af1e38d7206.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Как уточнили городские власти, в Ялте без электричества остались жилой комплекс "Спартак", а также 10-й микрорайон (улицы Мицко, Григорьева, Тимирязева и другие).Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Вернуть свет в дома ялтинцев планируется в течение трех часов.Кроме того, в Феодосийском городском округе во вторник обесточены жители Коктебеля, Щебетовки и Наниково. В Сакском районе без света Новофедоровка. Здесь также работают аварийные бригады. Восстановить подачу электричества рассчитывают в течение трех часов.Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Всего в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

феодосия

коктебель

сакский район

новофедоровка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, электросети, феодосия, коктебель, сакский район, новофедоровка, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя