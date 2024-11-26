https://crimea.ria.ru/20241126/bolee-3000-yaltintsev-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1142141354.html
Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии
Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии
Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T14:03
2024-11-26T14:03
2024-11-26T14:04
крым
ялта
владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
электросети
феодосия
коктебель
сакский район
новофедоровка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134252521_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_2b95e4007fbd28c52c576af1e38d7206.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Как уточнили городские власти, в Ялте без электричества остались жилой комплекс "Спартак", а также 10-й микрорайон (улицы Мицко, Григорьева, Тимирязева и другие).Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Вернуть свет в дома ялтинцев планируется в течение трех часов.Кроме того, в Феодосийском городском округе во вторник обесточены жители Коктебеля, Щебетовки и Наниково. В Сакском районе без света Новофедоровка. Здесь также работают аварийные бригады. Восстановить подачу электричества рассчитывают в течение трех часов.Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Всего в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
феодосия
коктебель
сакский район
новофедоровка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134252521_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_1e9b1149a10dd20b943d4009d3db4b72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, электросети, феодосия, коктебель, сакский район, новофедоровка, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии
В Ялте из-за аварии на сетях без света остались 3300 человек
14:03 26.11.2024 (обновлено: 14:04 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"Обесточены 16 трансформаторных подстанций, 1489 точек поставок – 3377 человек", - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнили городские власти, в Ялте без электричества остались жилой комплекс "Спартак", а также 10-й микрорайон (улицы Мицко, Григорьева, Тимирязева и другие).
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Вернуть свет в дома ялтинцев планируется в течение трех часов.
Кроме того, в Феодосийском городском округе во вторник обесточены жители Коктебеля, Щебетовки и Наниково. В Сакском районе без света Новофедоровка. Здесь также работают аварийные бригады. Восстановить подачу электричества рассчитывают в течение трех часов.
Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные
подстанции, столбы и провода, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
Всего в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.