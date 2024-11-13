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Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях
Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях
Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T13:15
2024-11-13T13:15
крым
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Замминистра отметил, что на прошлой неделе, несмотря на ухудшение погодных условий и усиление штормового ветра в Крыму, отключения были незначительными в сравнении с прошлым годом."В прошлом году в этот период был такой же ветер, и мы наблюдали катастрофические последствия. Большая часть отключений происходила из-за падения деревьев. Эту ситуацию тоже взяли под контроль", - сказал Воронкин. Он уточнил, что спилено порядка 20 деревьев на проблемных участках, после чего аварийных ситуаций там не было.Воронкин добавил, что в этом направлении работа идет, не останавливаясь, – предприятия продолжат предпринимать необходимые меры в этом и следующем году.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях

В Крыму заменили трансформаторные подстанции во избежание аварий на сетях

13:15 13.11.2024
 
© КрымэнергоГУП РК "Крымэнерго" после реконструкции запустило высоковольтную подстанцию "Фотон" в г. Симферополе
ГУП РК Крымэнерго после реконструкции запустило высоковольтную подстанцию Фотон в г. Симферополе
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"На сегодняшний день "Крымэнерго" выполнило ряд технических мероприятий по линиям высокой стороны и по низкой стороне в части устранения неполадок – это и замена проводов, и замена столбов, и замена трансформаторных подстанций", - сказал Воронкин.
Замминистра отметил, что на прошлой неделе, несмотря на ухудшение погодных условий и усиление штормового ветра в Крыму, отключения были незначительными в сравнении с прошлым годом.
"В прошлом году в этот период был такой же ветер, и мы наблюдали катастрофические последствия. Большая часть отключений происходила из-за падения деревьев. Эту ситуацию тоже взяли под контроль", - сказал Воронкин.
Он уточнил, что спилено порядка 20 деревьев на проблемных участках, после чего аварийных ситуаций там не было.
Воронкин добавил, что в этом направлении работа идет, не останавливаясь, – предприятия продолжат предпринимать необходимые меры в этом и следующем году.
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.
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