https://crimea.ria.ru/20241113/kak-v-krymu-boryutsya-s-avariynostyu-na-elektrosetyakh-1141821605.html

Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях

Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях

Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T13:15

2024-11-13T13:15

2024-11-13T13:15

крым

отключение электроэнергии в крыму

владимир воронкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Замминистра отметил, что на прошлой неделе, несмотря на ухудшение погодных условий и усиление штормового ветра в Крыму, отключения были незначительными в сравнении с прошлым годом."В прошлом году в этот период был такой же ветер, и мы наблюдали катастрофические последствия. Большая часть отключений происходила из-за падения деревьев. Эту ситуацию тоже взяли под контроль", - сказал Воронкин. Он уточнил, что спилено порядка 20 деревьев на проблемных участках, после чего аварийных ситуаций там не было.Воронкин добавил, что в этом направлении работа идет, не останавливаясь, – предприятия продолжат предпринимать необходимые меры в этом и следующем году.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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крым, отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, энергосистема крыма, электросети, новости крыма