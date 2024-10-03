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Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Что планируют сделать в республике для улучшения качества поставляемой... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T15:48
2024-10-03T15:56
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Что планируют сделать в республике для улучшения качества поставляемой электроэнергии, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он отметил, что график запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября. Его составят на основании анализа жалоб граждан на качество поставляемой электроэнергии и количества абонентов, подключенных к той или иной трансформаторной подстанции.По словам главы Крыма, в текущем году заменили уже 150 подстанций, и это дало свой эффект – подача электроэнергии осуществляется стабильно.В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов поручил навести порядок в Сакском районеВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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РИА Новости Крым
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96
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353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, электросети крыма, электроэнергия, электричество, лэп, гуп рк "крымэнерго"
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях – Аксенов

15:48 03.10.2024 (обновлено: 15:56 03.10.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Что планируют сделать в республике для улучшения качества поставляемой электроэнергии, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Он отметил, что график запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября. Его составят на основании анализа жалоб граждан на качество поставляемой электроэнергии и количества абонентов, подключенных к той или иной трансформаторной подстанции.
"На I квартал 2025 года предприятием "Крымэнерго" запланирована замена 50 трансформаторных подстанций. На эти цели из республиканского бюджета будут выделены дополнительные средства", – уточнил Сергей Аксенов.
По словам главы Крыма, в текущем году заменили уже 150 подстанций, и это дало свой эффект – подача электроэнергии осуществляется стабильно.
В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.
В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".
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