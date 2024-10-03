Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях – Аксенов
15:48 03.10.2024 (обновлено: 15:56 03.10.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Что планируют сделать в республике для улучшения качества поставляемой электроэнергии, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Он отметил, что график запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября. Его составят на основании анализа жалоб граждан на качество поставляемой электроэнергии и количества абонентов, подключенных к той или иной трансформаторной подстанции.
"На I квартал 2025 года предприятием "Крымэнерго" запланирована замена 50 трансформаторных подстанций. На эти цели из республиканского бюджета будут выделены дополнительные средства", – уточнил Сергей Аксенов.
По словам главы Крыма, в текущем году заменили уже 150 подстанций, и это дало свой эффект – подача электроэнергии осуществляется стабильно.
В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.
В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".
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