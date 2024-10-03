https://crimea.ria.ru/20241003/chto-v-krymu-delayut-dlya-uluchsheniya-kachestva-postavlyaemoy-elektroenergii-1140826582.html

Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Что планируют сделать в республике для улучшения качества поставляемой... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T15:48

2024-10-03T15:48

2024-10-03T15:56

сергей аксенов

новости крыма

крым

электросети крыма

электроэнергия

электричество

лэп

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140826399_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_c0f0972a7cb0428b53323513961b752a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Что планируют сделать в республике для улучшения качества поставляемой электроэнергии, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он отметил, что график запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября. Его составят на основании анализа жалоб граждан на качество поставляемой электроэнергии и количества абонентов, подключенных к той или иной трансформаторной подстанции.По словам главы Крыма, в текущем году заменили уже 150 подстанций, и это дало свой эффект – подача электроэнергии осуществляется стабильно.В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов поручил навести порядок в Сакском районеВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, электросети крыма, электроэнергия, электричество, лэп, гуп рк "крымэнерго"