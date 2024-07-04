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В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T19:10
2024-07-04T19:10
2024-07-04T19:10
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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сергей аксенов
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крымтеплокоммунэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов. Он провел рабочее совещание по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций региона.Так, по информации Аксенова, сотрудники госпредприятия "Крымэнерго" ведут опломбировку счетчиков на трансформаторных подстанциях, что позволит предотвратить незаконное вмешательство в работу энергосистемы, а также фиксировать реальные объемы потребленной электроэнергии."В ближайшей перспективе предприятию необходимо выйти на запланированные показатели по техническим присоединениям. Следует еженедельно наращивать объем этих работ, максимально привлекать специалистов, не задействуя их на других направлениях", – дал указания глава региона.Кроме того, до 1 сентября необходимо закончить с обрезкой деревьев вдоль ЛЭП, чтобы предотвратить обрывы проводов и снизить потери в сети. Администрации муниципалитетов всячески содействуют в этом вопросе, заверил Аксенов.Кроме того, глава республики высказался о необходимости активизировать процесс передачи сетей теплоснабжения ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" для их ремонта и дальнейшей эффективной эксплуатации.Ранее сообщалось, что компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов. Он также поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – АксеновВ Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", крымтеплокоммунэнерго, зарплата, лэп
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций можно направить на зарплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов. Он провел рабочее совещание по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций региона.
"Во всех ресурсоснабжающих организациях 50% средств, полученных в результате оптимизации работы, экономии, снижения потерь, могут быть использованы для повышения оплаты труда сотрудников, а 50 % – на модернизацию предприятий", – написал он в своем Telegram-канале.
Так, по информации Аксенова, сотрудники госпредприятия "Крымэнерго" ведут опломбировку счетчиков на трансформаторных подстанциях, что позволит предотвратить незаконное вмешательство в работу энергосистемы, а также фиксировать реальные объемы потребленной электроэнергии.
"В ближайшей перспективе предприятию необходимо выйти на запланированные показатели по техническим присоединениям. Следует еженедельно наращивать объем этих работ, максимально привлекать специалистов, не задействуя их на других направлениях", – дал указания глава региона.
Кроме того, до 1 сентября необходимо закончить с обрезкой деревьев вдоль ЛЭП, чтобы предотвратить обрывы проводов и снизить потери в сети. Администрации муниципалитетов всячески содействуют в этом вопросе, заверил Аксенов.
Кроме того, глава республики высказался о необходимости активизировать процесс передачи сетей теплоснабжения ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" для их ремонта и дальнейшей эффективной эксплуатации.
"В текущем году на 26 центральных тепловых пунктах планируется ввести систему автоматизации для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от погодных условий", – сообщил Аксенов.
Ранее сообщалось
, что компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям.
В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов
. Он также поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей
на техприсоединение к электросетям.
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