Рейтинг@Mail.ru
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240704/v-krymu-kommunalschiki-mogut-optimizirovat-rabotu-dlya-povysheniya-zarplaty-1138606782.html
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T19:10
2024-07-04T19:10
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
сергей аксенов
гуп рк "крымэнерго"
крымтеплокоммунэнерго
зарплата
лэп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138607649_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_57d616c29850f68844eb940100fde1bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов. Он провел рабочее совещание по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций региона.Так, по информации Аксенова, сотрудники госпредприятия "Крымэнерго" ведут опломбировку счетчиков на трансформаторных подстанциях, что позволит предотвратить незаконное вмешательство в работу энергосистемы, а также фиксировать реальные объемы потребленной электроэнергии."В ближайшей перспективе предприятию необходимо выйти на запланированные показатели по техническим присоединениям. Следует еженедельно наращивать объем этих работ, максимально привлекать специалистов, не задействуя их на других направлениях", – дал указания глава региона.Кроме того, до 1 сентября необходимо закончить с обрезкой деревьев вдоль ЛЭП, чтобы предотвратить обрывы проводов и снизить потери в сети. Администрации муниципалитетов всячески содействуют в этом вопросе, заверил Аксенов.Кроме того, глава республики высказался о необходимости активизировать процесс передачи сетей теплоснабжения ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" для их ремонта и дальнейшей эффективной эксплуатации.Ранее сообщалось, что компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов. Он также поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – АксеновВ Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138607649_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_c6856ca5847eba0f8b57038dfa083ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", крымтеплокоммунэнерго, зарплата, лэп
В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций можно направить на зарплаты

19:10 04.07.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовещание у главы РК Сергея Аксенова
Совещание у главы РК Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов. Он провел рабочее совещание по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций региона.

"Во всех ресурсоснабжающих организациях 50% средств, полученных в результате оптимизации работы, экономии, снижения потерь, могут быть использованы для повышения оплаты труда сотрудников, а 50 % – на модернизацию предприятий", – написал он в своем Telegram-канале.

Так, по информации Аксенова, сотрудники госпредприятия "Крымэнерго" ведут опломбировку счетчиков на трансформаторных подстанциях, что позволит предотвратить незаконное вмешательство в работу энергосистемы, а также фиксировать реальные объемы потребленной электроэнергии.
"В ближайшей перспективе предприятию необходимо выйти на запланированные показатели по техническим присоединениям. Следует еженедельно наращивать объем этих работ, максимально привлекать специалистов, не задействуя их на других направлениях", – дал указания глава региона.
Кроме того, до 1 сентября необходимо закончить с обрезкой деревьев вдоль ЛЭП, чтобы предотвратить обрывы проводов и снизить потери в сети. Администрации муниципалитетов всячески содействуют в этом вопросе, заверил Аксенов.
Кроме того, глава республики высказался о необходимости активизировать процесс передачи сетей теплоснабжения ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" для их ремонта и дальнейшей эффективной эксплуатации.

"В текущем году на 26 центральных тепловых пунктах планируется ввести систему автоматизации для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от погодных условий", – сообщил Аксенов.

Ранее сообщалось, что компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям.
В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов. Он также поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов
В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
 
ЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаКрымСергей АксеновГУП РК "Крымэнерго"КрымтеплокоммунэнергоЗарплатаЛЭП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма
19:46Будем помнить героя: в Севастополе простились с погибшим бойцом СВО
19:24Из бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту
19:10В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
19:08Крымский мост открыли для движения
18:57Морской транспорт в Севастополе остановил движение
18:45Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США
18:20Крымский мост закрыт второй раз за день
18:01Когда откроют пляжи Феодосии
17:48В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов
17:41Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина
17:20Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин
17:10Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
16:58Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина
16:48Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео
16:34Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег
16:09Крымский мост: сколько машин в очереди после открытия движения
15:55Эксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ
15:46Крымский мост открыт
15:42В Севастополе отбой второй подряд воздушной тревоги
Лента новостейМолния