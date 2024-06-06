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Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами,... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T19:45
2024-06-06T19:45
2024-06-06T19:45
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики считает, что количество техприсоединений к энергосетям следует увеличить до тысячи в неделю, в том числе за счет частных подрядчиков."Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций, план выполняется – на сегодняшний день установлено 107 новых ТП", – напомнил он.Сергей Аксенов пообещал ежедневно проводить встречи с врио генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко и руководителями подразделений, ответственными за это направление. Это делается в целях повышения эффективности работы предприятия и выхода на целевые показатели.В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом стало известно в начале марта.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые необходимо заменить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанцииСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияИнженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", крымтеплокоммунэнерго, горячая линия, жкх, жкх крыма и севастополя
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
В Крыму до 15 июня изменят работу горячих линий ресурсоснабжающих организаций
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики считает, что количество техприсоединений к энергосетям следует увеличить до тысячи в неделю, в том числе за счет частных подрядчиков.
"Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций, план выполняется – на сегодняшний день установлено 107 новых ТП", – напомнил он.
Сергей Аксенов пообещал ежедневно проводить встречи с врио генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко и руководителями подразделений, ответственными за это направление. Это делается в целях повышения эффективности работы предприятия и выхода на целевые показатели.
В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных
трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом стало известно в начале марта.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил
, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые необходимо заменить.
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