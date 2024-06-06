Рейтинг@Mail.ru
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240606/rabotu-goryachikh-liniy-v-krymu-nado-perestroit--aksenov-1137920433.html
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами,... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T19:45
2024-06-06T19:45
сергей аксенов
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
крымтеплокоммунэнерго
горячая линия
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721344_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_874288a6643636ea852fbc1bb2d3cc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики считает, что количество техприсоединений к энергосетям следует увеличить до тысячи в неделю, в том числе за счет частных подрядчиков."Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций, план выполняется – на сегодняшний день установлено 107 новых ТП", – напомнил он.Сергей Аксенов пообещал ежедневно проводить встречи с врио генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко и руководителями подразделений, ответственными за это направление. Это делается в целях повышения эффективности работы предприятия и выхода на целевые показатели.В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом стало известно в начале марта.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые необходимо заменить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанцииСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияИнженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721344_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_077548e0caca8ecc04f82be27d88c40d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", крымтеплокоммунэнерго, горячая линия, жкх, жкх крыма и севастополя
Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов

В Крыму до 15 июня изменят работу горячих линий ресурсоснабжающих организаций

19:45 06.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики считает, что количество техприсоединений к энергосетям следует увеличить до тысячи в неделю, в том числе за счет частных подрядчиков.
"Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций, план выполняется – на сегодняшний день установлено 107 новых ТП", – напомнил он.
Сергей Аксенов пообещал ежедневно проводить встречи с врио генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко и руководителями подразделений, ответственными за это направление. Это делается в целях повышения эффективности работы предприятия и выхода на целевые показатели.
В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом стало известно в начале марта.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые необходимо заменить.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции
Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"КрымтеплокоммунэнергоГорячая линияЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26В Севастополе флот проводит учения
20:20Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
20:02Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
19:45Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
19:28Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке
19:15В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
19:01Почему Украина усилила атаки на Крым
18:41Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год
18:28Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
18:06В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем
17:48В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО
17:20Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия
17:11Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти
17:02ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области
16:47В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
16:21Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
16:17Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму
16:09Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
15:51На Украине убиты более 70 журналистов
15:46Флот проводит учения в Севастополе
Лента новостейМолния