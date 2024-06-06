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Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов

Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов

Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами,... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T19:45

2024-06-06T19:45

2024-06-06T19:45

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Работу телефонных линий ресурсоснабжающих предприятий необходимо перестроить до середины июня. В "Крымэнерго" следует выстроить эффективную связь с гражданами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики считает, что количество техприсоединений к энергосетям следует увеличить до тысячи в неделю, в том числе за счет частных подрядчиков."Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций, план выполняется – на сегодняшний день установлено 107 новых ТП", – напомнил он.Сергей Аксенов пообещал ежедневно проводить встречи с врио генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко и руководителями подразделений, ответственными за это направление. Это делается в целях повышения эффективности работы предприятия и выхода на целевые показатели.В Крыму выделены средства на замену 112 изношенных трансформаторных подстанций, 36 из них уже установлены, остальные 76 смонтируют до начала лета. Об этом стало известно в начале марта.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике насчитывается порядка 380 критически изношенных подстанций, которые необходимо заменить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанцииСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияИнженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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