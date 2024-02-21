В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов
380 критически изношенных трансформаторных подстанций планируют заменить в Крыму - Аксенов
17:11 21.02.2024 (обновлено: 17:25 21.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В республике порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить. Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций. Уже заменено 37 ТП, темп работы будет сохраняться", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Кроме того, Сергей Аксенов обратил внимание на результаты работы по переводу абонентов кооперативов и СНТ на прямые расчеты с Крымэнерго. По его мнению, это "единственный способ обеспечить для граждан прозрачную и справедливую оплату за электроэнергию".
"На сегодняшний день в 42 СНТ из 53 приняли решение о переходе на прямые договоры. В 11 отказались от передачи сетей ресурсоснабжающей организации, поэтому там будет инициирована прокурорская проверка. Наша конечная цель – убрать всех посредников, которые наживаются на крымчанах", - пояснил глава республики.
В ноябре прошлого года Сергей Аксенов сообщал, что предприятие "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана.
В 2023 году крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током.
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