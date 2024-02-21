Рейтинг@Mail.ru
В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240221/v-krymu-planiruyut-zamenit-380-transformatornykh-podstantsiy---aksenov-1135133561.html
В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов
В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов - РИА Новости Крым, 21.02.2024
В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов
Сотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T17:11
2024-02-21T17:25
сергей аксенов
гуп рк "крымэнерго"
риа новости крым
крым
новости
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef9140b2a9f68a1bb56d8a4e78ac5485.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, Сергей Аксенов обратил внимание на результаты работы по переводу абонентов кооперативов и СНТ на прямые расчеты с Крымэнерго. По его мнению, это "единственный способ обеспечить для граждан прозрачную и справедливую оплату за электроэнергию".В ноябре прошлого года Сергей Аксенов сообщал, что предприятие "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана.В 2023 году крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанцииПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_611c84beedf3b4b2b78cbd5446b6ad4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", риа новости крым, крым, новости, электроэнергия
В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов

380 критически изношенных трансформаторных подстанций планируют заменить в Крыму - Аксенов

17:11 21.02.2024 (обновлено: 17:25 21.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В республике порядка 380 критически изношенных подстанций, которые планируется заменить. Продолжается процесс установки новых трансформаторных подстанций. Уже заменено 37 ТП, темп работы будет сохраняться", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Кроме того, Сергей Аксенов обратил внимание на результаты работы по переводу абонентов кооперативов и СНТ на прямые расчеты с Крымэнерго. По его мнению, это "единственный способ обеспечить для граждан прозрачную и справедливую оплату за электроэнергию".
"На сегодняшний день в 42 СНТ из 53 приняли решение о переходе на прямые договоры. В 11 отказались от передачи сетей ресурсоснабжающей организации, поэтому там будет инициирована прокурорская проверка. Наша конечная цель – убрать всех посредников, которые наживаются на крымчанах", - пояснил глава республики.
В ноябре прошлого года Сергей Аксенов сообщал, что предприятие "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана.
В 2023 году крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму модернизируют объекты энергетики
В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции
Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы
 
Сергей АксеновГУП РК "Крымэнерго"РИА Новости КрымКрымНовостиЭлектроэнергия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:3923 февраля в Симферополе будет ограничено движение
17:11В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов
16:55Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
16:34Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве
16:28В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
16:17Море разрушает братскую могилу под Керчью
15:57Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз
15:32Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
15:21Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
15:16Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города
15:02Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед
14:44Почти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО
14:08Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать
13:56"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страны
13:37В ДТП с тремя авто в Евпатории пострадал пассажир
13:22Аксенов наградил участников Народного ополчения Крыма
13:08Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона
13:03Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле
12:55Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
12:32И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подарки
Лента новостейМолния