https://crimea.ria.ru/20240221/v-krymu-planiruyut-zamenit-380-transformatornykh-podstantsiy---aksenov-1135133561.html

В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов

В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов - РИА Новости Крым, 21.02.2024

В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов

Сотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T17:11

2024-02-21T17:11

2024-02-21T17:25

сергей аксенов

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сотни трансформаторных подстанций в Крыму пришли в изношенное состояние и требуют замены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, Сергей Аксенов обратил внимание на результаты работы по переводу абонентов кооперативов и СНТ на прямые расчеты с Крымэнерго. По его мнению, это "единственный способ обеспечить для граждан прозрачную и справедливую оплату за электроэнергию".В ноябре прошлого года Сергей Аксенов сообщал, что предприятие "Крымэнерго" получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана.В 2023 году крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанцииПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы

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2024

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