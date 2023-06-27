https://crimea.ria.ru/20230627/v-krymu-i-sevastopole-postroyat-dve-novye-elektrogazovye-podstantsii-1129660118.html

В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции

В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции

В Крыму появятся два новых крупных объекта, которые существенно увеличат передачу мощности в электросети полуострова. Речь идет о строительстве подстанций... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T20:17

2023-06-27T20:17

2023-06-27T20:17

правительство россии

михаил мишустин

электросети крыма

газ

новые регионы россии

михаил развожаев

игорь коринь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Крыму появятся два новых крупных объекта, которые существенно увеличат передачу мощности в электросети полуострова. Речь идет о строительстве подстанций "Нахимовская" в Севастополе и "Газовая" в Крыму. Это позволит снабжать электроэнергией и газом не только полуостров, но и новые регионы России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.Подстанция "Газовая" напряжением 220 кВ станет ключевой для электроснабжения газовой инфраструктуры полуострова, отметили в пресс-службе правительства. Это позволит стабильно обеспечивать газом не только саму республику, но и соседние Херсонскую и Запорожскую области, ведь переток электроэнергии из Крыма на освобожденные территории РФ осуществляется с октября 2022 года.Новые объекты энергетической инфраструктуры будут построены в рамках федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.Подстанция "Нахимовская" будет построена в Севастополе на улице Чернореченская, между действующей подстанцией "Севастополь" и заводом ЖБИ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Это то, над чем мы давно работали. Все знают, что в Севастополе давно зрела проблема с технологическим присоединением новых объектов инфраструктуры к сетям электроснабжения. Особенно это актуально для отдаленных районов. Мы разработали схему и план развития энергетики в Городе-герое", - сказал он.В марте 2023 года в Симферополе был завершен первый этап реконструкции подстанции "Северная", в результате чего ее мощность выросла более чем в 4 раза.По словам министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, в полном масштабе объект введут в эксплуатацию в декабре 2023 г. На его реконструкцию было выделено 3 миллиарда рублей, а общая сумма, выделенная на модернизацию объектов энергетики по проекту инициативного бюджетирования – 5 миллиардов 300 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, михаил мишустин, электросети крыма, газ, новые регионы россии, михаил развожаев, игорь коринь, новости крыма