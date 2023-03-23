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Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
Объем электроэнергии, который получают из республики Крым новые территории Российской Федерации, на данном этапе позволяет удовлетворить потребности соседнего... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T19:43
2023-03-23T19:43
2023-03-23T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Объем электроэнергии, который получают из республики Крым новые территории Российской Федерации, на данном этапе позволяет удовлетворить потребности соседнего региона в полном объеме, сказал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь.На начальном этапе мощность перетока составляла всего 160 МВт, как писали РИА Новости Крым. В июне 2022 года Минэнерго России начало восстановление разрушенных в 2015 году опор ЛЭП в Херсонской области, подрыв которых экстремистами стал причиной блэкаута в Крыму. Спустя всего месяц к энергосистеме республики подключили высоковольтные линии "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Таким образом объединились сети России, Херсонской и Запорожской областей. Переток электроэнергии из Крыма в новые регионы стартовал 18 октября 2022 года.На данный момент российские энергетики восстановили в новых регионах страны более 3500 электросетевых объектов, доложил 9 марта премьер-министру РФ глава "Россетей" Андрей Рюмин. Благодаря их работе обеспечено электроснабжение Мариуполя, Северодонецка, Волновахи и окрестных сел, восстановлена Луганская ТЭС, подключены к электросетям социальные объекты и жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольВ новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: МишустинО российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
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РИА Новости Крым
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Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
И свет во тьме светит: новые территории РФ получают электроэнергию из Крыма