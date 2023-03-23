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Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
Объем электроэнергии, который получают из республики Крым новые территории Российской Федерации, на данном этапе позволяет удовлетворить потребности соседнего... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T19:43
2023-03-23T19:43
крым
новые регионы россии
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Объем электроэнергии, который получают из республики Крым новые территории Российской Федерации, на данном этапе позволяет удовлетворить потребности соседнего региона в полном объеме, сказал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь.На начальном этапе мощность перетока составляла всего 160 МВт, как писали РИА Новости Крым. В июне 2022 года Минэнерго России начало восстановление разрушенных в 2015 году опор ЛЭП в Херсонской области, подрыв которых экстремистами стал причиной блэкаута в Крыму. Спустя всего месяц к энергосистеме республики подключили высоковольтные линии "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Таким образом объединились сети России, Херсонской и Запорожской областей. Переток электроэнергии из Крыма в новые регионы стартовал 18 октября 2022 года.На данный момент российские энергетики восстановили в новых регионах страны более 3500 электросетевых объектов, доложил 9 марта премьер-министру РФ глава "Россетей" Андрей Рюмин. Благодаря их работе обеспечено электроснабжение Мариуполя, Северодонецка, Волновахи и окрестных сел, восстановлена Луганская ТЭС, подключены к электросетям социальные объекты и жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольВ новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: МишустинО российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
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крым, новые регионы россии, энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", новости, новости крыма, игорь коринь
Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова

И свет во тьме светит: новые территории РФ получают электроэнергию из Крыма

19:43 23.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИгорь Коринь, министр топлива и энергетики Крыма
Игорь Коринь, министр топлива и энергетики Крыма - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Объем электроэнергии, который получают из республики Крым новые территории Российской Федерации, на данном этапе позволяет удовлетворить потребности соседнего региона в полном объеме, сказал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь.
"Переток электрической энергии по сетям, которые находятся на территории Республики Крым, осуществляется с сентября прошлого года. Текущий объем подаваемой электроэнергии – около 400 мегаватт", - уточнил представитель ведомства.
На начальном этапе мощность перетока составляла всего 160 МВт, как писали РИА Новости Крым. В июне 2022 года Минэнерго России начало восстановление разрушенных в 2015 году опор ЛЭП в Херсонской области, подрыв которых экстремистами стал причиной блэкаута в Крыму. Спустя всего месяц к энергосистеме республики подключили высоковольтные линии "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Таким образом объединились сети России, Херсонской и Запорожской областей. Переток электроэнергии из Крыма в новые регионы стартовал 18 октября 2022 года.
На данный момент российские энергетики восстановили в новых регионах страны более 3500 электросетевых объектов, доложил 9 марта премьер-министру РФ глава "Россетей" Андрей Рюмин. Благодаря их работе обеспечено электроснабжение Мариуполя, Северодонецка, Волновахи и окрестных сел, восстановлена Луганская ТЭС, подключены к электросетям социальные объекты и жилые дома.
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