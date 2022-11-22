https://crimea.ria.ru/20221122/sedmaya-godovschina-energoblokady-kryma-novye-vekhi-nashey-energoistorii-1125486035.html

Седьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории

Седьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Седьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории

Сегодня исполнилось семь лет с начала энергоблокады Крыма. В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-22T07:54

2022-11-22T07:54

2022-11-21T19:52

крым

общество

украина

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сегодня исполнилось семь лет с начала энергоблокады Крыма. В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии. В один миг без электричества остались около двух миллионов крымчан, все предприятия, жилые районы и социальные объекты.Спустя семь лет блэкаут в Крыму если и упоминают, то в контексте чего-то далекого, почти нереального. А помните..? Помним. Но вспоминаем тот период жизни – с фонарями, свечами и под нескончаемый грохот генераторов – с какой-то необъяснимой теплотой. Возможно, так происходит из-за того насколько молниеносно удалось решить невероятную и амбициозную задачу по строительству электростанций на полуострове.Собственная генерацияПостроенный в кратчайшие сроки энергомост "Крым-Кубань" мощностью перетоков 800 МВт, и немного позже – запуск Таврической и Балаклавской ТЭС общей мощностью 940 МВт позволили полностью обеспечить полуостров собственной генерацией.При этом президент отметил тогда, что данные приведены без учета непостоянной ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС.Как заверили РИА Новости Крым в АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") с этого момента энергосистема полуострова, ставшая частью общероссийской энергосистемы, полностью покрывает потребности региона даже в период экстремально высоких температур и рекордно высокого уровня потребления. Более того, она стала "плечом", которое позволяет наладить энергоснабжение в новых регионах Российской Федерации.Энергоплечо новым регионамВ июне 2022 года Минэнерго России начало восстановление разрушенных в 2015 году опор ЛЭП в Херсонской области, а уже 22 июля глава министерства Николай Шульгинов во время рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская".Решение оказалось весьма своевременным. В начале сентября Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о начале подготовки к проведению референдума о вступлении в состав России. Киевский режим в свою очередь поспешил прекратить еще действующие поставки электроэнергии и газа в эти регионы.И уже 18 октября Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области. Как сообщили в компании "КрымТЭЦ", на нужды областей была направлена электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия. На начальных эта общая мощность перетоков составила около 160 МВт. В начале ноября их объем уже превысил 260 МВт.В седьмую годовщину энергоблокады можно с уверенностью начинать новый отсчет – начала энергоснабжения новых регионов России. Нового этапа развития полуострова и граничащих с ним субъектов.

https://crimea.ria.ru/20221121/sevastopol-otpravil-melitopolyu-partiyu-shefskoy-pomoschi-1125470302.html

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крым, общество, украина, новые регионы россии