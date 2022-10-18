https://crimea.ria.ru/20221018/krym-nachal-snabzhat-elektroenergiey-khersonskuyu-i-zaporozhskuyu-oblasti-1124962637.html

Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области

Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области

Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T17:33

2022-10-18T17:33

2022-10-18T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в сообщении компании "КрымТЭЦ".По его словам, "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании. В кратчайшие сроки, на месяц ранее запланированных сроков были завершены ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании."Через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования и при необходимости мы сможем еще увеличить выработку", - добавил Целый.Общая установленная электрическая мощность "КРЫМТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность – 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь.

https://crimea.ria.ru/20220929/na-granitse-khersonskoy-oblasti-diversiya--vzorvana-opora-lep-1124666120.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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