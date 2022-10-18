Рейтинг@Mail.ru
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221018/krym-nachal-snabzhat-elektroenergiey-khersonskuyu-i-zaporozhskuyu-oblasti-1124962637.html
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T17:33
2022-10-18T17:33
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
херсонская область
запорожская область
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_069dce3f0ae11e3dd656dcfbd9ef1e93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в сообщении компании "КрымТЭЦ".По его словам, "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании. В кратчайшие сроки, на месяц ранее запланированных сроков были завершены ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании."Через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования и при необходимости мы сможем еще увеличить выработку", - добавил Целый.Общая установленная электрическая мощность "КРЫМТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность – 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь.
https://crimea.ria.ru/20220929/na-granitse-khersonskoy-oblasti-diversiya--vzorvana-opora-lep-1124666120.html
крым
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4bffcf4c5e3455910c44890dffa679c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, херсонская область, запорожская область, энергосистема крыма
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области

"КрымТЭЦ" направила вырабатываемую электроэнергию в Херсонскую и Запорожскую области

17:33 18.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанняя весна в Крыму
Ранняя весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в сообщении компании "КрымТЭЦ".
"На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 мегаватт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередач, которые были взорваны в 2015 году", – рассказал генеральный директор компании Тарас Целый.
По его словам, "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании. В кратчайшие сроки, на месяц ранее запланированных сроков были завершены ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании.
ЛЭП на территории строящейся Сакской ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:24
На границе Херсонской области диверсия – взорвана опора ЛЭП
"Через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования и при необходимости мы сможем еще увеличить выработку", - добавил Целый.
Общая установленная электрическая мощность "КРЫМТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность – 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхКрымХерсонская областьЗапорожская областьЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ
18:02Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
17:52Когда в Крыму включат отопление в жилых домах
17:33Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
17:26Власти Новой Каховки опровергли гибель людей при обстреле ВСУ
17:17В Израиле сделали заявление о поставках вооружения Украине
16:56Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома
16:45Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома
16:34Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены
16:28Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон
16:19ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт
16:08В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ
15:45Число погибших в Ейске увеличилось до 14
15:41Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря
15:28В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
15:13Путин созывает Совбез
15:10Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге
14:57ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке: есть погибшие
14:50Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей
14:46Жители Херсонской области получат жилищные сертификаты для переселения
Лента новостейМолния