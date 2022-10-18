https://crimea.ria.ru/20221018/krym-nachal-snabzhat-elektroenergiey-khersonskuyu-i-zaporozhskuyu-oblasti-1124962637.html
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T17:33
2022-10-18T17:33
2022-10-18T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в сообщении компании "КрымТЭЦ".По его словам, "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании. В кратчайшие сроки, на месяц ранее запланированных сроков были завершены ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании."Через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования и при необходимости мы сможем еще увеличить выработку", - добавил Целый.Общая установленная электрическая мощность "КРЫМТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность – 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь.
https://crimea.ria.ru/20220929/na-granitse-khersonskoy-oblasti-diversiya--vzorvana-opora-lep-1124666120.html
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крым, херсонская область, запорожская область, энергосистема крыма
Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области
"КрымТЭЦ" направила вырабатываемую электроэнергию в Херсонскую и Запорожскую области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями электроэнергия с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в сообщении компании "КрымТЭЦ".
"На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 мегаватт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередач, которые были взорваны в 2015 году", – рассказал генеральный директор компании Тарас Целый.
По его словам, "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании. В кратчайшие сроки, на месяц ранее запланированных сроков были завершены ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании.
"Через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования и при необходимости мы сможем еще увеличить выработку", - добавил Целый.
Общая установленная электрическая мощность "КРЫМТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность – 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь.