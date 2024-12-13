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В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной
В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной
Белорусские пограничники зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной в этом году, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T19:01
2024-12-13T19:01
2024-12-13T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной в этом году, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.Вольфович также отметил, что за год сообщалось о 350 пролетах беспилотников вдоль белорусской границы, при которых 20 раз нарушалась государственная граница.По его словам, в таких случаях пограничники предпринимают соответствующие меры."После того, как применяется по ним оружие, эти беспилотные летательные средства, которые не сбиты, уходят на сопредельную территорию", - уточнил он.Пятого сентября белорусские средства ПВО уничтожили беспилотники, нарушившие границу страны. Вечером 9 августа воздушные цели из Украины также были зафиксированы над территорией Белоруссии. Как сообщал президент страны Александр Лукашенко, тогда с территории сопредельного государства следовало около десятка целей, которые были уничтожены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасностиЗанятия по боевой готовности стартовали в БелоруссииЗапад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение
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белоруссия, ситуация в белоруссии, в мире, граница, новости, безопасность, провокации, беспилотник (бпла, дрон)
В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной
В Белоруссии за год зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной в этом году, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
"За этот год мы зафиксировали только на южном участке границы порядка 40 провокаций, связанных с заходом на нашу территорию, с порчей наших пограничных знаков, вывешиванием баннеров… и другие вопиющие, абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты проявляются с сопредельной стороны по отношению к нашему государству", - приводит его слова пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
Вольфович также отметил, что за год сообщалось о 350 пролетах беспилотников вдоль белорусской границы, при которых 20 раз нарушалась государственная граница.
По его словам, в таких случаях пограничники предпринимают соответствующие меры.
"После того, как применяется по ним оружие, эти беспилотные летательные средства, которые не сбиты, уходят на сопредельную территорию", - уточнил он.
Пятого сентября белорусские средства ПВО уничтожили беспилотники
, нарушившие границу страны. Вечером 9 августа воздушные цели из Украины также были зафиксированы над территорией Белоруссии. Как сообщал президент страны Александр Лукашенко, тогда с территории сопредельного государства следовало около десятка целей
, которые были уничтожены.
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