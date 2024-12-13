https://crimea.ria.ru/20241213/v-belorussii-zafiksirovali-okolo-40-provokatsiy-na-granitse-s-ukrainoy-1142604826.html

В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной

В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной

Белорусские пограничники зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной в этом году, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T19:01

2024-12-13T19:01

2024-12-13T19:01

белоруссия

ситуация в белоруссии

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граница

новости

безопасность

провокации

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной в этом году, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.Вольфович также отметил, что за год сообщалось о 350 пролетах беспилотников вдоль белорусской границы, при которых 20 раз нарушалась государственная граница.По его словам, в таких случаях пограничники предпринимают соответствующие меры."После того, как применяется по ним оружие, эти беспилотные летательные средства, которые не сбиты, уходят на сопредельную территорию", - уточнил он.Пятого сентября белорусские средства ПВО уничтожили беспилотники, нарушившие границу страны. Вечером 9 августа воздушные цели из Украины также были зафиксированы над территорией Белоруссии. Как сообщал президент страны Александр Лукашенко, тогда с территории сопредельного государства следовало около десятка целей, которые были уничтожены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасностиЗанятия по боевой готовности стартовали в БелоруссииЗапад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ситуация в белоруссии, в мире, граница, новости, безопасность, провокации, беспилотник (бпла, дрон)