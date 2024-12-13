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Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину
Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину
Новый комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс прибыл на Украину. О первом визите еврочиновника в страну сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T20:20
2024-12-13T20:20
украина
европейский союз (ес)
в мире
андрюс кубилюс
денис шмыгаль
мид украины
оружие
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Новый комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс прибыл на Украину. О первом визите еврочиновника в страну сообщают местные СМИ.Отмечается, что он провел встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Андреем Сибигой, на которых обсуждал дальнейшее оборонное сотрудничество Украины и ЕС.Кроме того, обсуждалось также сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами Украины и ЕС.Накануне специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО.Летом глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где проходил саммит стран ЕС. После этого вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогнозЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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украина, европейский союз (ес), в мире, андрюс кубилюс, денис шмыгаль, мид украины, оружие, поставки западного оружия украине, новости
Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину

Комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Кубилюс впервые прибыл на Украину

20:20 13.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАндрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Новый комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс прибыл на Украину. О первом визите еврочиновника в страну сообщают местные СМИ.
Отмечается, что он провел встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Андреем Сибигой, на которых обсуждал дальнейшее оборонное сотрудничество Украины и ЕС.
"Речь шла, в частности, о предоставлении европейскими партнерами вооружения, артиллерийских боеприпасов и систем ПВО для нужд сил безопасности и обороны Украины", - уточняется в сообщениях.
Кроме того, обсуждалось также сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами Украины и ЕС.
Накануне специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО.
Летом глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где проходил саммит стран ЕС. После этого вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.
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УкраинаЕвропейский Союз (ЕС)В миреАндрюс КубилюсДенис ШмыгальМИД УкраиныОружиеПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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