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Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину

Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину

Новый комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс прибыл на Украину. О первом визите еврочиновника в страну сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T20:20

2024-12-13T20:20

2024-12-13T20:20

украина

европейский союз (ес)

в мире

андрюс кубилюс

денис шмыгаль

мид украины

оружие

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Новый комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс прибыл на Украину. О первом визите еврочиновника в страну сообщают местные СМИ.Отмечается, что он провел встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Андреем Сибигой, на которых обсуждал дальнейшее оборонное сотрудничество Украины и ЕС.Кроме того, обсуждалось также сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами Украины и ЕС.Накануне специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО.Летом глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где проходил саммит стран ЕС. После этого вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогнозЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз (ес), в мире, андрюс кубилюс, денис шмыгаль, мид украины, оружие, поставки западного оружия украине, новости