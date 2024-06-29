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Соглашение ЕС и Украины о безопасности оценили в Крыму
Соглашение ЕС и Украины о безопасности оценили в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Соглашение ЕС и Украины о безопасности оценили в Крыму
Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T17:10
2024-06-29T17:10
2024-06-29T17:10
георгий мурадов
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходил саммит стран ЕС.Евросоюз не может восприниматься как некое "интеграционное" объединение государств и является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России, подчеркнул Мурадов.И подчеркнул, что это не безобидная экономическая интеграция, а план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией.По словам Мурадова, вступление Украины в ЕС для украинского народа означало бы "порабощение и в конечном итоге – уничтожение его идентичности". "Важно, чтобы украинский народ это понял", – сказал Мурадов.В случае вступления Украины в ЕС другим членам Евросоюза придется в течение семи лет выплатить Киеву 186 миллиардов евро. Об этом написала газета Politico, напоминая, что Украина, в случае вступления в Евросоюз, станет самой большой страной в ЕС с одним из самых низких ВВП.
https://crimea.ria.ru/20240524/evropa-gotovitsya-vstupit-v-voynu-s-rossiey--orban-1137541467.html
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георгий мурадов, мнения, крым, россия, украина, европа, европейский союз (ес)
Соглашение ЕС и Украины о безопасности оценили в Крыму
Соглашение ЕС и Украины "ядовитое" – постпред Крыма при президенте РФ Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал "ядовитым" соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, так как оно рассчитано на порабощение украинского народа и полное разрушение связей с Россией.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходил саммит стран ЕС.
Евросоюз не может восприниматься как некое "интеграционное" объединение государств и является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России, подчеркнул Мурадов.
"Относиться спокойно к "ядовитому" соглашению, нацеленному на сближение Украины с Евросоюзом, являющимся военно-экономическим придатком НАТО, невозможно, так как это обессмысливало бы борьбу России за свою безопасность, за создание равноправного, полицентричного мира, поощряло бы поглощение противником одной из коренных частей исторической России и ее народа", – сказал Мурадов РИА Новости.
И подчеркнул, что это не безобидная экономическая интеграция, а план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией.
По словам Мурадова, вступление Украины в ЕС для украинского народа означало бы "порабощение и в конечном итоге – уничтожение его идентичности". "Важно, чтобы украинский народ это понял", – сказал Мурадов.
В случае вступления Украины в ЕС другим членам Евросоюза придется в течение семи лет выплатить Киеву 186 миллиардов евро. Об этом написала газета Politico
, напоминая, что Украина, в случае вступления в Евросоюз, станет самой большой страной в ЕС с одним из самых низких ВВП.