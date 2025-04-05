https://crimea.ria.ru/20250405/khor-sibiryakov-edet-pokoryat-krym-s-patrioticheskoy-programmoy-1145459737.html

Хор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программой

Хор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программой - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Хор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программой

Государственный академический Сибирский русский народный хор в апреле запланировал гастроли по Крыму и Севастополю. Согласно Всероссийского... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T16:04

2025-04-05T16:04

2025-04-05T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Государственный академический Сибирский русский народный хор в апреле запланировал гастроли по Крыму и Севастополю. Согласно Всероссийского гастрольно-концертном плану Минкультуры России в рамках программы "Мы – Россия" коллектив выступит в Керчи, Севастополе и Ялте с особой концертной программой.Премьера концертной программы "Приношение Подвигу", которая будет представлена в Крыму, состоялась в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 27 января 2024 года в день 80-летия полного снятия Блокады Ленинграда.В программу вошли русские народные песни, песни военных лет и произведения современных авторов, хореографические, вокально-хореографические, оркестровые композиции, отражающие события и эпоху не только военного, но и оптимистичного мирного времени.Коллектив уверен, что крымского зрителя впечатлит не только вокальное исполнение, но и коллекция костюмов артистов, созданных с соблюдением всех канонов русского традиционного платья.Артисты выступят 15 апреля в Керчи, 17 апреля – в Севастополе, а 18 апреля - в Ялте.Цель программы "Мы — Россия" — поддержать национальные хореографические и хоровые коллективы, оркестры и ансамбли народных инструментов, театры песни и танца, укрепить культурные связи между регионами России и популяризировать национальное искусство среди широкой аудитории. Благодаря единому федеральному плану зрители даже самых отдаленных городов и малых населенных пунктов страны имеют возможность посетить театральные постановки и концертные программы знаковых творческих коллективов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублейСколько театров в Крыму и Севастополе – инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, культура, россия, блокада ленинграда, 80 лет победы