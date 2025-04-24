https://crimea.ria.ru/20250424/krymskiy-most-seychas-rastet-ochered-so-storony-tamani--1145927292.html

Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани

Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани

Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 95 авто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T12:11

2025-04-24T12:11

2025-04-24T12:11

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 95 авто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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