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Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани
Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 95 авто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T12:11
2025-04-24T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 95 авто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Тамани

Очередь на Крымском мосту достигла 95 автомобилей

12:11 24.04.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 95 авто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 95 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.
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