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Сколько театров в Крыму и Севастополе – инфографика

Сколько театров в Крыму и Севастополе – инфографика - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Сколько театров в Крыму и Севастополе – инфографика

Всемирный День театра отмечают, конечно же, и в Крыму, как большие академические коллективы, так и маленькие любительские театры. Список театров, которые... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T07:37

2025-03-27T07:37

2025-03-27T07:37

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Всемирный День театра отмечают, конечно же, и в Крыму, как большие академические коллективы, так и маленькие любительские театры. Список театров, которые однозначно могут заинтересовать любителей музы Мельпомены – в инфографике РИА Новости Крым.1. Театр в Керчи появился еще до Крымской войны. Но о его деятельности известно немного. Здание театра было разрушено, по одним источникам, в 1939 году, по другим – во время Великой Отечественной войны. Новое здание Керченского драматического театра им. Пушкина, в котором он расположен и сейчас, было построено в историческом центре города в 1962 году методом "народной стройки". К сожалению, попытка создать профессиональный театр не увенчалась успехом, в здании выступали гастролирующие коллективы. В 2019 году в театре была создана первая профессиональная труппа в новой истории театра. Показы спектаклей проходят на различных концертных площадках города.2. Крымский академический русский драматический театр имени Горького ведет свою историю с 1821 года, когда по инициативе московского купца Волкова, жившего некоторое время в Симферополе, в городе состоялись первые театральные представления. Здание этого театра не сохранилось. Сегодня Крымский академический русский драматический театр – это уникальный театральный комплекс, не имеющий аналогов в Европе. Широко известна уникальная история подпольщиков-театральных деятелей времен фашистской оккупации Крыма, членов коллектива именно этого театра.3. Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр – уникальное явление не только в России. Это единственный в мире театр крымских татар. В 1901 году было открыто здание стационарного театра крымских татар, тогда даже женские роли исполняли только мужчины. С 1922 года началось бурное развитие Крымско-татарского театра, его существование прекратилось в 1944 году с депортацией крымских татар. Театр снова возродился в 1989 году, тогда ему передали здание дома культуры МВД на улице Менделеева, в котором он существует и поныне.4. Весной 1955 года в связи с передачей Крымской области в состав УССР из Киева в Крым перевели Третий областной передвижной драматический театр. Здесь он получил название Крымский областной украинский музыкально-драматический театр. 16 июня 1955 года спектаклем "Сильные духом" Д. Медведева театр открыл свой первый сезон. В 1977 году было завершено строительство нового здания театра на площади Ленина, на тот момент это было лучшее здание музыкального театра в УССР. Современный театр обладает высокохудожественным репертуаром, основанным на лучших произведениях русской и зарубежной классики. В его афише представлены классическая оперетта, мюзиклы, музыкальные комедии, рок-оперы, балеты, симфонические программы, эстрадные концерты, музыкальные сказки для детей.5. Ялтинский театр имени А.П. Чехова – один из главных культурно-исторических объектов Крыма. Первое здание театра на 315 человек, построенное в 1883 году, было деревянным. Оно предоставляло сцену гастролирующим труппам. В 1900 году театр полностью сгорел в пожаре. В 1908 году было возведено новое здание на 700 зрителей. Именно в Ялтинском театре прошли первые концерты Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова, первые блистательные гастроли МХАТа. В 2007 году оно было реконструировано. Автором идеи реконструкции стал президент России Владимир Путин. Сейчас у театра своей труппы нет, красивое здание используется для гастрольных концертов и спектаклей и находится в управлении Государственного академического музыкального театра Крыма.6. Здание Евпаторийского театра имени Пушкина было возведено в 1910 году и сразу стало одной из главных достопримечательностей города. До 1937 года театр носил название городского, а в год столетия смерти Пушкина переименован в честь поэта. В разное время в театре выступали Евгений Вахтангов, Мария Савина, Константин Станиславский, Леонид Собинов, Петр Шаляпин, Александр Вертинский и другие. Попытки возродить театр в 1960-х годах не увенчались успехом, построенное здание театра не имело собственной труппы. В настоящий момент театр – концертная площадка Крымской государственной филармонии, в нем также проходят выступления гастролирующих коллективов.7. Крымский театр юного зрителя создан в 2019 году в Евпатории на базе детского театра "Золотой ключик". Театр "Золотой ключик" открыл свои двери 31 мая 1987 года, став осуществившейся мечтой двух молодых режиссеров Нины и Олега Пермяковых. Уже в 1995 "Золотой ключик" стал Международным детским центром-комплексом, а в 2014 получил новое звание – Международный центр театрального искусства. В спектаклях Крымского ТЮЗа играют не только взрослые, но и дети.8. Крымский академический театр кукол – один из старейших и ведущих театральных коллективов полуострова. 19 октября 1938 года в Постановлении Совета народных комиссаров Крымской АССР было записано: "… организовать в 1939 году в г. Симферополь при ТЮЗе детский передвижной кукольный театр для обслуживания колхозов и совхозов". Годы творческого подъема Театра кукол связаны с именем крымского поэта, писателя и драматурга Владимира Орлова. С 1978 по 2012 год коллектив возглавлял Борис Азаров. Под его руководством театр вышел на высокий профессиональный уровень и в 2007 году был удостоен звания "академический". Молодой коллектив ставит кукольные спектакли не только для детей, но и для взрослых.9. Датой основания Театра имени Луначарского в Севастополе считается 15 сентября 1911 года. В этот день был открыт Большой художественный театр "Ренессанс" на Приморском бульваре Севастополя, который в 1920 году получил имя народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского. История театра чрезвычайно богата, в разные годы здесь играли Щепкин, Комиссаржевская, Шаляпин. Во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах актеры сформировали фронтовые бригады и давали спектакли в воинских частях, госпиталях, на кораблях. Сразу после освобождения города театр вернулся в Севастополь. В 1954-1956 годах по проекту архитектора Пелевина было построено новое здание театра, сейчас имеющее статус объекта культурного наследия народов России.10. Севастопольский театр танца имени Вадима Елизарова был создан в декабре 1999 года. В основе репертуара Севастопольского академического театра танца лежит спортивный бальный танец, однако в некоторых номерах можно увидеть и другие стили, в том числе и самые современные, а также акробатические элементы. В 2017 году после рабочей поездки в Севастополь президент России Владимир Путин поручил построить здание Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова, но пока строительство не начато.11. Севастопольский театр юного зрителя – единственный профессиональный драматический театр для детей и юношества в Севастополе. Вырос из театра-студии "На Большой Морской", открытого более 30 лет назад. В репертуаре СевТЮЗа – сказки для самых маленьких, спектакли по произведениям русской классики для детей и юношества, современная драматургия для всей семьи. Севастопольский ТЮЗ – постоянный участник престижных театральных фестивалей, обладатель более десятка гран-при в различных номинациях.12. Драматический театр имени Бориса Лавренева Черноморского флота создан в 1932 году приказом маршала Советского Союза Климента Ворошилова как флагман армейской культуры на южных рубежах страны. В годы Великой Отечественной войны театр выступал на кораблях, в частях на передовых позициях, поднимал боевой дух солдат, матросов и офицеров и вселял в них веру в победу. Театр покинул оккупированный город с последними войсками, а затем весь период войны выступал в госпиталях, на палубах, аэродромах, а также в освобожденных странах Европы. В 1979 году театру присвоено имя писателя Бориса Лавренева. Сейчас в репертуаре театра 18 спектаклей для взрослых и пять – для детей.13. Театр "Парадокс" начал работать в 1983 году как театральная студия. В настоящее время коллектив возглавляет Д. Новоселов – заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза театральных деятелей России. С 2014 года театр стабильно выпускает по две премьеры в год как для маленьких, так и для взрослых зрителей. Актеры театра являются обладателями многих престижных наград.

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крым, театры крыма, праздники и памятные даты, культура, искусство