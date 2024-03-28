https://crimea.ria.ru/20240328/spektaklyu-krymskogo-teatra-ob-akterakh-podpolschikakh-ispolnyaetsya-polveka-1136083378.html

Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека

Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека

Спектаклю "Они были актерами", рассказывающему об уникальной подпольной группе "Сокол", действовавшей в Симферополе во время фашистской оккупации в Великую... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T10:23

2024-03-28T10:23

2024-03-28T10:23

театр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Спектаклю "Они были актерами", рассказывающему об уникальной подпольной группе "Сокол", действовавшей в Симферополе во время фашистской оккупации в Великую Отечественную войну, в этом году исполняется 50 лет.Постановка по пьесе авторства Георгия Натансона и Виктора Орлова впервые появилась на сцене Крымского драматического театра в Симферополе в 1973 году благодаря тогда еще молодому режиссеру Анатолию Новикову. За 50 лет она стала не только одной из визитных карточек театра, но и классикой. Постановка получила высокую оценку специалистов и зрителей: спектакль был удостоен Золотой медали им. А. Попова и Государственной премии СССР. А в 1981 году по этой же пьесе был снят кинофильм с одноименным названием, съемки которого велись в Симферополе. В ленте играли в том числе и артисты симферопольского театра, где и действовали подпольщики.В год 80-летия освобождения Крыма от немецко-фашистской оккупации, в Крымском академическом драмтеатре имени Горького спектакль можно будет увидеть в третьей редакции. Режиссер постановки – заслуженный артист Украины Сергей Ющук.Уникальная история на подмостках"Когда речь заходит о спектакле "Они были актерами", я всегда вспоминаю нашего художественного руководителя Анатолия Григорьевича Новикова. Мы максимально старались сохранить рисунок, мысль, эмоциональную и идейную нагрузку первоначальной редакции постановки", – рассказал режиссер корреспонденту РИА Новости Крым.По его словам, только очень внимательный зритель, тот, кто часто бывал на этом спектакле, сможет увидеть какие-то новые нюансы. Но, уверяет Сергей Ющук, третья редакция – не слепое повторение предыдущих пяти десятилетий жизни спектакля на подмостках.Чтобы помнили10 апреля каждого года труппа и сотрудники театра устраивают небольшой митинг-реквием около памятной доски с именами артистов, погибших от рук фашистов. Традицию ввел Анатолий Новиков. Дата выбрана не случайно: именно 10 апреля, за три дня до освобождения Симферополя в 1944 году, подпольщиков, выданных гестапо предателями, после зверских пыток казнили на окраине города.По ее словам, Сергей Ющук сохранил режиссерское решение Анатолия Новикова, но привнес в спектакль свойственный времени динамизм и некоторые технические приемы.Ощущение общей бедыВ одной из главных ролей – актрисы Александры Перегонец – заслуженная артистка АР Крым, лауреат Государственной премии республики Жанна Бирюк.В роль Жанна Бирюк постаралась привнести частицу всех накопленных о подпольщице знаний. И находит в биографии Александры Перегонец штрихи своей собственной жизни: и та, и другая актрисы много времени посвятили преподаванию в театре-студии. Только одна – в 1941-43 году, а вторая – более чем 80-ю годами позже."Я очень готовилась к этой роли, прочитала книгу о Перегонец. Сведений мало. Никто не догадывался, что в театре работает подполье, и даже близкие люди Перегонец не знали, что она работает с партизанами. Наши подпольщики – это люди, которые прошли через мученическую смерть. Они не были героями в прямом смысле этого слова, они ими стали. Мне очень хотелось показать, что это обычные люди", – сказала актриса РИА Новости Крым.Жанна Бирюк рассказывает, что на репетициях она все время удерживала себя, чтобы не расплакаться, осознавая многие факты причин и следствий поступков ее сценической героини.Группа артистов русского драматического театра при оккупации Крыма осенью 1941 года не успела эвакуироваться и осталась в Симферополе. Из работников театра была создана подпольная группа "Сокол", которую возглавил художник театра Николай Андреевич Барышев. В группу вошли актеры Александра Перегонец, Дмитрий Добромыслов, Зоя Яковлева, машинист сцены Павел Чечеткин, уборщица Прасковья Ефимова, 16-летний ученик художника Олег Савватеев. Рискуя жизнью, подпольщики распространяли листовки со сводками "Совинформбюро", собирали разведданные для партизан о размещении немецких войск, спасали от угона в Германию молодежь. Подпольщиков выдали предатели. 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя от оккупантов, подпольщики были арестованы, подверглись пыткам и были расстреляны фашистами в селе Дубки под Симферополем. В 1980 году предатели группы предстали перед военным трибуналом за сотрудничество с гестапо.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Сокол" – подпольная группа театральных работниковРежиссер: Не все материалы подпольной группы "Сокол" еще рассекреченыПесни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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