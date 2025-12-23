https://crimea.ria.ru/20251223/polsha-po-trevoge-podnyala-v-vozdukh-samolety-i-privela-v-gotovnost-pvo-1151901844.html
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T09:57
2025-12-23T09:57
2025-12-23T09:57
в мире
украина
россия
новости
польша
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137602508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9968531d9329de242108219b13523c66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования родов вооруженных сил Польши пишет РИА Новости.По информации польских военных, предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.По информации РИА Новости, регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореОрбан заявил о качественном сдвиге в военной логике ЕвропыАрмия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
украина
россия
польша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137602508_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5b432bc263918470c6468aa14414b78e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, новости, польша, пво
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
В Польше подняли по тревоге истребители из-за якобы активности России на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования родов вооруженных сил Польши пишет РИА Новости.
"В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования.
По информации польских военных, предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
По информации РИА Новости, регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: