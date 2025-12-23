https://crimea.ria.ru/20251223/polsha-po-trevoge-podnyala-v-vozdukh-samolety-i-privela-v-gotovnost-pvo-1151901844.html

Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T09:57

в мире

украина

россия

новости

польша

пво

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования родов вооруженных сил Польши пишет РИА Новости.По информации польских военных, предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.По информации РИА Новости, регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореОрбан заявил о качественном сдвиге в военной логике ЕвропыАрмия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины

в мире, украина, россия, новости, польша, пво