Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T09:57
2025-12-23T09:57
в мире
украина
россия
новости
польша
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования родов вооруженных сил Польши пишет РИА Новости.По информации польских военных, предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.По информации РИА Новости, регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО

09:57 23.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИстребители F16 военно-воздушных сил Польши
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования родов вооруженных сил Польши пишет РИА Новости.

"В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования.

По информации польских военных, предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
По информации РИА Новости, регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
Лента новостейМолния