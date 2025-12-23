Сообщения в мессенджерах об угрозе взрывов – что делать

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В случае получения в мессенджерах сообщений об угрозе взрывов, захвата заложников или совершения других тяжких преступлений важно сохранять спокойствие, а сведения об этих сообщениях тут же направить в правоохранительные органы. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она обращает внимание, что главной задачей организаторов таких чатов и каналов, в которых размещаются угрозы совершения взрывов и прочих тяжких преступлений, является создание атмосферы тревоги и страха среди населения. Их цель – ослабить доверие к государственным органам и образовательным учреждениям.По словам Ирины Волк, злоумышленники стремятся создать видимость нападения на учебные заведения. Они используют полученную из открытых источников информацию о личностях учеников, расписании уроков и различных школьных мероприятиях. Так они усиливают иллюзию настоящей опасности, провоцируют панические настроения.Информацию о сообщениях-угрозах надо срочно направить в правоохранительные органы. Кроме того, сообщить о нарушении можно через функцию платформы, на которую получено такое сообщение.Для этого надо открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "Пожаловаться" и указать категорию "Насилие или угрозы", указывает специалист.
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости, безопасность, совет эксперта, мессенджеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В случае получения в мессенджерах сообщений об угрозе взрывов, захвата заложников или совершения других тяжких преступлений важно сохранять спокойствие, а сведения об этих сообщениях тут же направить в правоохранительные органы. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она обращает внимание, что главной задачей организаторов таких чатов и каналов, в которых размещаются угрозы совершения взрывов и прочих тяжких преступлений, является создание атмосферы тревоги и страха среди населения. Их цель – ослабить доверие к государственным органам и образовательным учреждениям.

"В случае обнаружения подобного контента необходимо сохранять спокойствие. Подавляющее большинство таких сообщений не связано с реальными угрозами. Также следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения подобных материалов, так как это способствует распространению дезинформации", – написала представитель МВД в своем Telegram-канале.

По словам Ирины Волк, злоумышленники стремятся создать видимость нападения на учебные заведения. Они используют полученную из открытых источников информацию о личностях учеников, расписании уроков и различных школьных мероприятиях. Так они усиливают иллюзию настоящей опасности, провоцируют панические настроения.
Информацию о сообщениях-угрозах надо срочно направить в правоохранительные органы. Кроме того, сообщить о нарушении можно через функцию платформы, на которую получено такое сообщение.
Для этого надо открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "Пожаловаться" и указать категорию "Насилие или угрозы", указывает специалист.
