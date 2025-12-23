https://crimea.ria.ru/20251223/soobscheniya-v-messendzherakh-ob-ugroze-vzryvov--chto-delat-1151898821.html

Сообщения в мессенджерах об угрозе взрывов – что делать

Сообщения в мессенджерах об угрозе взрывов – что делать

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В случае получения в мессенджерах сообщений об угрозе взрывов, захвата заложников или совершения других тяжких преступлений важно сохранять спокойствие, а сведения об этих сообщениях тут же направить в правоохранительные органы. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она обращает внимание, что главной задачей организаторов таких чатов и каналов, в которых размещаются угрозы совершения взрывов и прочих тяжких преступлений, является создание атмосферы тревоги и страха среди населения. Их цель – ослабить доверие к государственным органам и образовательным учреждениям.По словам Ирины Волк, злоумышленники стремятся создать видимость нападения на учебные заведения. Они используют полученную из открытых источников информацию о личностях учеников, расписании уроков и различных школьных мероприятиях. Так они усиливают иллюзию настоящей опасности, провоцируют панические настроения.Информацию о сообщениях-угрозах надо срочно направить в правоохранительные органы. Кроме того, сообщить о нарушении можно через функцию платформы, на которую получено такое сообщение.Для этого надо открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "Пожаловаться" и указать категорию "Насилие или угрозы", указывает специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:WhatsApp* грозит полная блокировкаБолее 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризмВ Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров

