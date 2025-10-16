Рейтинг@Mail.ru
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
На Украине действуют более 120 колл-центров под кураторством спецслужб, которые через мошенничество вовлекают подростков, пенсионеров и других граждан России в... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. На Украине действуют более 120 колл-центров под кураторством спецслужб, которые через мошенничество вовлекают подростков, пенсионеров и других граждан России в совершение терактов. Об этом заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.По словам Бортникова, координация действий террористов осуществляется в удаленном режиме с использованием мессенджеров и соцсетей. Средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причем перевозчиков, как правило, используют "втемную", добавил он.Директор ФСБ особо отметил призывы руководства британской разведки и украинских спецслужб "убивать" всех неугодных в России в рамках так называемой "партизанской войны". По его словам, адресатами такой агитации выбраны "мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали пособника украинских мошенниковВ Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центровФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ
россия, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, новости, мошенничество, колл-центр, теракт
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм

На Украине более 120 колл-центров вовлекают граждан РФ в совершение терактов – ФСБ

09:53 16.10.2025 (обновлено: 10:36 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. На Украине действуют более 120 колл-центров под кураторством спецслужб, которые через мошенничество вовлекают подростков, пенсионеров и других граждан России в совершение терактов. Об этом заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
"Подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. Только на территории Украины таких колл-центров – более 120", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
По словам Бортникова, координация действий террористов осуществляется в удаленном режиме с использованием мессенджеров и соцсетей. Средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причем перевозчиков, как правило, используют "втемную", добавил он.
Директор ФСБ особо отметил призывы руководства британской разведки и украинских спецслужб "убивать" всех неугодных в России в рамках так называемой "партизанской войны".
По его словам, адресатами такой агитации выбраны "мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержали пособника украинских мошенников
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ
 
РоссияУкраинаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Александр БортниковНовостиМошенничествоКолл-центрТеракт
 
