https://crimea.ria.ru/20251016/bolee-120-koll-tsentrov-na-ukraine-vovlekayut-rossiyan-v-terrorizm-1150220229.html
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
На Украине действуют более 120 колл-центров под кураторством спецслужб, которые через мошенничество вовлекают подростков, пенсионеров и других граждан России в... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T09:53
2025-10-16T09:53
2025-10-16T10:36
россия
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
александр бортников
новости
мошенничество
колл-центр
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. На Украине действуют более 120 колл-центров под кураторством спецслужб, которые через мошенничество вовлекают подростков, пенсионеров и других граждан России в совершение терактов. Об этом заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.По словам Бортникова, координация действий террористов осуществляется в удаленном режиме с использованием мессенджеров и соцсетей. Средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причем перевозчиков, как правило, используют "втемную", добавил он.Директор ФСБ особо отметил призывы руководства британской разведки и украинских спецслужб "убивать" всех неугодных в России в рамках так называемой "партизанской войны". По его словам, адресатами такой агитации выбраны "мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали пособника украинских мошенниковВ Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центровФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_17:0:1120:827_1920x0_80_0_0_922558d756b1c38a7d7029a25b54dc34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, новости, мошенничество, колл-центр, теракт
Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
На Украине более 120 колл-центров вовлекают граждан РФ в совершение терактов – ФСБ
09:53 16.10.2025 (обновлено: 10:36 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. На Украине действуют более 120 колл-центров под кураторством спецслужб, которые через мошенничество вовлекают подростков, пенсионеров и других граждан России в совершение терактов. Об этом заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
"Подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. Только на территории Украины таких колл-центров – более 120", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
По словам Бортникова, координация действий террористов осуществляется в удаленном режиме с использованием мессенджеров и соцсетей. Средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причем перевозчиков, как правило, используют "втемную", добавил он.
Директор ФСБ особо отметил призывы руководства британской разведки и украинских спецслужб "убивать" всех неугодных в России в рамках так называемой "партизанской войны".
По его словам, адресатами такой агитации выбраны "мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: